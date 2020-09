Maria Pombo ha descubierto que este peto vaquero de Pull and Bear es lo más cómodo para el embarazo y queda genial con una camisa blanca de &Other Stories

El combo premamá ideal.

Qué juego dan los petos a lo largo de la vida. No son nunca la primera opción en un armario, pero son un recurso fantástico en determinados momentos, etapas incluso. Pasa en la infancia, donde seguramente sean la prenda más especial dentro de la ropa infantil. Pasa en la adolescencia, donde el peto siempre encuentra su momento para sacar la cabeza y brillar en su faceta más gamberra, y pasa también en la vida adulta, donde se alternan momentos en los que es tendencia con otros, como es el caso de los embarazos, en los que se convierte en una de las opciones favoritas por lo bien que sienta y lo cómodo que es.

Y es que este detalle es más importante de lo que parece, ya que el peto es una forma amable de vestirse, espejo del alma, que suele estar en medio de una explosión de felicidad cuando a su lado se está dando vida a un nuevo ser. Si no te lo crees, mira dos de los últimos looks de María Pombo, que ha descubierto que los petos de Pull&Bear combinados con sendas camisas blancas son el outfit que mejor sienta durante el embarazo.

Hace algunas fechas llevó un diseño en color negro que nos gustó mucho, pero más lo hace el último modelo que ha lucido junto a una camisa troquelada de & Other Stories, un peto vaquero en color azul lavado clásico, igual que su diseño, a excepción de los dos rotos que decoran sus rodillas, aunque también los detalles rotos empiezan a ganarse la etiqueta de clásico dentro de la moda denim.

El peto, decorado con un enorme bolsillo delantero en la parte delantera del torso, es perfecto para acompañar las bonitas curvas que traza el embarazo a partir de su ecuador, punto de inflexión del mismo en el que se encuentra ahora la influencer madrileña.

Estés embarazada como María Pombo o no, el peto de Pull&Bear, es genial, y tiene la ventaja añadida de tener un precio asequible, lo cual hace de él que sea todavía más atractivo si cabe, ya que muchas veces no nos atrevemos a comprar una prenda así por miedo a no sacarle todo el partido que demanda su valor.

Por 29,99 euros, con que lo hagas esta temporada otoñal que acaba de comenzar, su compra estará más que justificada. Confía en nosotras, no te arrepentirás.