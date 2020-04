La estrella de la televisión anuncia su nueva colección de ropa interior y está disponible en cinco tonos y de la XXS a la 4XL.

Los abdominales y las curvas tonificadas de Kim Kardashian salieron a relucir en la nueva campaña de trajes de baño de la línea Skims. La estrella de la televisión, de 39 años, nos ha dado la clave para el verano y es: tonos tierra y faja. Sí, así como lo lees. En su más reciente publicación se dejó ver con una blusa sin mangas y efecto ajustado de color nude y con la playa de fondo. Y además de sus curvas de muerte, no podemos dejar de envidiar también su espectacular bronceado, probablemente conseguido gracias a la base corporal de su línea de maquillaje KKW Beauty. Las imágenes de la campaña que nos invitan a soñar con el verano son del famoso fotógrafo Greg Swales, y son increíbles.

"Vuelva a lo básico con @SKIMS Smooth Essentials: una colección de estilo ajustable que parece una segunda piel", escribió Kim al pie de la foto. En la que también aprovecha a invitar a sus seguidores a comprar. "SKIMS Smooth Essentials está disponible en 5 tonos y en tallas que van desde la XXS hasta la 4XL y saldrán a la venta el 8 de abril en SKIMS.COM. Únete a la lista de espera ahora para recibir acceso anticipado a la tienda", recomienda Kardashian.

Esta nueva línea de ropa se une a la creciente lista de lanzamientos que ha hecho como su marca de maquillaje. La propuesta de ropa interior no solo se ajusta a los distintos tipos de piel, sino que tiene un acabado sedoso y sin costuras, ideal para no dejar marcas, es básicamente ropa interior invisible. Pero además, está pensada para sacarle provecho a tu figura, porque si hay alguien con curvas de infarto esa es Kim Kardashian, así que podemos confiar con que no solo pensó en un amplio número de clientas, pues está disponible en tantas tallas que seguro que todas encontramos las que mejor nos quede, sino que también están confeccionadas para esculpir nuestro cuerpo, sino vean las piernas y cintura de de Kardashian.

En la imagen promocional, Kim luce el Smooth Essentials Tank, que se vende por 42 euros, y el Smooth Essentials Cheeky Brief, que se encuentra disponible por 24 euros. Ambos artículos vienen en uno de los cinco colores que van desde el beige - llamado Ocre, Sienna - pasando por los marrones -Jasper y Cocoa-, hasta el negro - que se llama Onyx-.

La californiana adjuntó varias de las fotos de la campaña en su publicación de Instagram. Al igual que en las sesiones anteriores, Kim optó por presentar modelos de todos los tamaños y colores de piel, demostrando que cualquiera puede lucir sexy.