Kim Kardashian comparte un meme en catalán sobre la cuarentena por el coronavirus

Y es que muchas madres y padres se han sentido identificados con el vídeo viral que ha compartido la influencer.

En estos momentos de cuarentena hay que combatir el aburrimiento y no lo neguemos todas recurrimos más que nunca a sus redes sociales. Y menos mal existe Kim Kardashian. La influencer nos entretiene la mayor parte del tiempo, no en vano es la reina de Instagram. Y es hoy más que nunca nos gusta verla, porque al igual que el resto de los mortales está encerrada en casa y se tiene que enfrentar a las mismas situaciones que nostras, bueno casi a las mismas, no vamos obviar que a diferencia de ella no tenemos sirvientes que nos ayuden todo el tiempo ni una mansión con jardines y piscina.

El último vídeo que ha compartido en Instagram nos ha dado mucha gracia y además sorprendido. Se trata de un meme en el que se ve a un padre sentado en un sofá y que cuando oye que la hija se acerca se camufla con con el fondo del salón quedando completamente invisible a los ojos de la niña.“Oh, no hi és! (“Oh, no está”), exclama la niña en catalán al llegar a la habitación y ver que su padre no está. Y sí, se trata de un meme en catalán, lo que nos confirma que los vídeos virales no entiendes de idiomas.

Dia 11 de confinament: Na Kim Kardashian comparteix per stories un sketch en català pic.twitter.com/14lnZrTTWF — Pol Gise (@pol_gise) March 23, 2020

Y es que seguramente Kim se ha sentido bastante identificada con el meme. Recordemos que la estrella de la televisión tiene cuatro hijos con el cantante y diseñador Kanye West. Y debido a la crisis por el coronavirus está experimentando lo que es ser madre 24 horas al día sin opción a salir, así que se ha empezado a quedar sin ideas para entretener a sus niños."¿Qué estáis haciendo para entretener a vuestros hijos? Como familia recluida que somos, ¡necesitamos ideas divertidas para hacer! ¡Cualquier sugerencia sería de ayuda!", ha escrito en su último post en la red social.

Just confused how a lobster is walking on my street in Calabasas! What is happening?!?!?! pic.twitter.com/h5cy1IzTPI — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 16, 2020

Últimamente nos ha dejado varios vídeos virales en sus redes sociales, como el que colgó hace unos días cuando se encontró una langosta por la calle y no dudó en documentarlo en su Twitter con un curioso vídeo."Estoy confundida ¿Por qué hay una langosta caminando por mi calle de Calabasas? ¿Qué está pasando?” escribió en la foto que publicó mostrando al animal marino. Kim Kardashian reside junto a su familia en Calabasas, una zona residencial VIP de Los Ángeles a 10 kilómetros de la playa.