El mejor look para pasar la cuarentena en casa está en el armario de tu novio (lo dice Kim Kardashian)

Oye, y lo cómodas y monas que vamos a estar, ¿qué?

Woman.es

Que la cuarentena por el coronavirus nos tiene un poco desubicadas a todas no es ninguna novedad. Después de una semana teletrabajando oficialmente, ya podemos decir eso de que “en casa no se está tan mal”, aunque no hay nada comparable con estar rodeado de compañeros en la oficina. A lo largo de estos días hemos visto cómo las influencers nos mostraban sus looks para estar en casa, estar cómodas y verse guapas, pero hay tenido que llegar KIm Kardashian para demostrarnos que, además, no solo no tenemos por qué pasar por caja y comprar ropa nueva para teletrabajar, sino que también la solución está mucho más cerca de lo que creíamos, en el armario de tu chico.

No eres la primera ni la única que, cuando se enteró de que el confinamiento no iba a ser cosa de dos días, corrió a la web de Zara a mirar qué podía comprarse. Todos los expertos han coincidido en lo mismo: para no decaer en el ánimo es esencial que nos veamos bien y que no estemos todo el día en casa en pijama. Y Kim Kardashian en pijama precisamente no está, pero, oye, su look es tan cómodo como un pijama. Y no, no se ha puesto unos leggings y una sudadera -como muchas de nosotras-.

Ha sido su último look de Instagram el que nos ha dado una pista de lo que puede ser un perfecto look de cuarentena, que a juzgar por lo que cuenta en el texto, es también el suyo. La empresaria, como si hubiera asaltado el armario de su marido Kanye West. ha posado la mar de moda (todo hay que decirlo) con unos calzoncillos de pata blancos, una camiseta básica blanca y ajustada y unos calcetines. ¿Está guapa o no? ¡Pues vaya ideaza nos ha dado!