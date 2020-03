Kim Kardashian y Taylor Swift vuelven a enzarzarse en una bronca épica por Kanye West

¡Menuda se ha vuelto a armar entre Kim Kardashian y Taylor Swift! Los fantasmas del pasado están volviendo con la cuarentena y, por supuesto, no nos referimos solo a los ex, porque los malos rollos y las rencillas que parecían más que solventadas entre la empresaria y cantante están más activas que nunca. Lo que da de sí el confinamiento, oye.

¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Nos tenemos que remontar a 2016 cuando Kanye west escribió una canción en la que llamaba 'bitch' (perra, en español) a Taylor Swift y, en según la versión del rapero, lo hizo con pleno consentimiento de la cantante. Y las pruebas estaban en los audios de una conversación que el marido de Kim Kardashian publicó. La intérprete de Lover siempre lo negó y ahora, cuando todo estaba muy tranquilo, bomba: el sábado pasado salió a la luz la conversación íntegra, sin cortes.

Y para qué quieres más, Kim Kardashian se ha despachado muy agusto contra Tay, a la que ha llamado, a través de su cuenta de Twitter, “mentirosa” e “insensible” por sacar, justo en este momento tan delicado esta polémica. Se aguantó todo lo que pudo, pero al final ha estallado. “No sentí la necesidad de comentarlo hace unos días, y en realidad estoy realmente avergonzada y mortificada de hacerlo en este momento, pero debido a que ella continúa hablando sobre eso, siento que no tengo más remedio que responde porque ella realmente está mintiendo”, escribió.

I’m Taylor’s publicist and this is my UNEDITED original statement. Btw, when you take parts out, that’s editing.



