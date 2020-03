Esta faja tipo body de Kim Kardashian no solo es muy cómoda, sino que queda ideal con tus pantalones vaqueros a modo de top y hace efecto vientre plano

Vas a querer llevarla a todas horas.

El verano pasado, no nos quitamos en todo el verano el bañador, al que llevamos no solo como lo que es, ropa de baño, sino también como body a modo de top con todo tipo de shorts, faldas y pantalones largos. Quien no se atrevió con esta tendencia, sí lo hizo con algunos de los muchos bodies pensados para llevar como capa exterior que lanzaron las distintas firmas low cost -la modelo Rosie Huntington-Whiteley, por ejemplo, llenó su armario con un diseño de Zara en todos los colores-.

Ahora que llega de nuevo el buen tiempo, hemos descubierto la evolución de esta tendencia de la mano de Kim Kardashian: la faja tipo body para llevar como top. Todo en uno. Eficacia y estilo, todo en la misma prenda.

Skims, la marca fundada por la empresaria norteamericana especializada en prendas interiores para moldear la figura, sigue renovando el concepto de faja. Lo hace con productos adaptados para todo tipo de gustos y necesidades, pero también en cómo está consiguiendo darle visibilidad a esta prenda interior que tradicionalmente siempre ha estado pensado para llevar oculta.

Varios son los diseños tipo body que pueden llevarse perfectamente a la vista de los diseñados por el sello de Kardashian, pero al ver en sus stories cómo queda el diseño de tirantes que te vamos a recomendar a continuación no tenemos ojos para otra cosa, y más teniendo en cuenta que cuando volvamos a salir a la calle a la calle con normalidad el calor estará ya de regreso.

El modelo, disponible en infinidad de colores, se llama 'Sculpting bodysuit', y lo tienes disponible tanto en modelo body como en diseño mono, de largo hasta las rodillas. El primero tiene un precio de 56 euros y el segundo de 62. Dependiendo de tus necesidades y objetivos, puedes optar por uno u otro producto.

El efecto del torso, lo que queda a la vista si lo llevas con jeans o incluso con joggers, es exactamente igual. En ambos casos, es incluso mejor al que generaría cualquier top ajustado, puesto que moldea todas las líneas de tu cuerpo, incluyendo la cintura y caderas si escoges el body tipo faja, cosa que no hace ningún top y es perfecto también para llevar bajo vestidos sin que se note absolutamente nada por lo que son todo ventajas.