Kim Kardashian ha salido al rescate para estos días de cuarentena, y solo podemos decirle ¡gracias!

Aunque el clan Kardashian-Jenner tengan a un equipo de genios estéticos a su alrededor, peinándolas, maquillándolas y vistiéndolas, ellas también tienen su mérito, pues han sabido sacarle provecho a ese ejército de estilistas y aprender los mejores trucos de belleza. Y nosotras lo agradecemos, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y ya no sabemos qué más hacer. Ya nos hemos leídos los mejores best sellers que estaban disponibles, y ya preparamos las recetas de snacks bajos en grasas, por no hablar de las rutinas de yoga que practicamos cada cinco horas. Y si tú, como nosotras ya no te entretienes con nada, hoy te traemos un tutorial paso a paso para que aprendas a maquillarte como una Kardashian. Y no tienes excusas, ahora sí que tienes tiempo para probar y probar hasta que te quede igual o mejor.

En un vídeo publicado este miércoles en el perfil oficial de KKW Beauty -marca de maquillaje de Kim- la estrella de la televisión y el genio del maquillaje Mario Dedivanovic han hecho un paso a paso para conseguir el maquillaje de ojos ahumados tan característico de la esposa de Kanye West.

Y si tu no tienes la paleta Smokey Volume de KKW (30 euros), no te preocupes solo presta atención a los tonos con los que hacen el maquillaje e intenta imitarlo con lo que tengas en casa.

El primer paso es poner delicadamente la sombra base. La aplicas del centro para afuera. No se trata de extender la sombra por todo el párpado sino de dar pequeños toques.

El segundo paso es escoger un tono más marrón. Lo colocas también dando pequeños toques en la parte exterior del párpado, siguiendo la cuenca de los ojos. A continuación debes difuminarla muy bien, esto lo conseguirás con un pincel limpio -mejor si es de los grandes que sirven para difuminar-, conseguirás el efecto haciendo movimientos laterales en horizontal. Luego aplicarás un poco de esta sombra haciendo una especie de 'C' cerca del lagrimal.

Y ahora viene el paso más importante de todos: hacerte el delineado de los ojos. Escoge un eyeliner negro o marrón oscuro. Y haz una raya justo hasta donde terminan tus pestañas sin alargar la línea demasiado. Luego con un pincel delgado difumina la raya, ahora sí añade longitud extra siempre hacia arriba, como haciendo un 'cat eye'. Luego delinea las pestañas inferiores. Y difumínalas de la misma manera, pero repasa la línea con el mismo color marrón que usaste en las sombras.

Por último coge tu ‘highlighter’ y aplícalo en el lagrimal, en la curva de la ceja y el centro del párpado. ¿El resultado? Una apariencia súper ahumada y sutil, donde los tonos más profundos se desvanecen en las esquinas exteriores y el centro del párpado queda limpio y brillante. Atrévete a experimentar con nuevos tonos que nunca antes te hubieras atrevido.