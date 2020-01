Kate Middleton apuesta por la moda sostenible con su último look de Sézane

La duquesa de Cambridge ha lucido un estilismo muy sofisticado y colorido con el que nos demuestra que la sostenibilidad también es elegante.

Después de su acertado look de dos piezas de Dolce & Gabanna, Kate Middleton vuelve a sorprender con un estilismo muy sofisticado, demostrándonos que vestir elegante y sostenible sí es posible.

La duquesa de Cambridge ha lucido un look basado en dos piezas de la firma Sézane, conocida principalmente en el sector por su producción basada en la sostenibilidad.

Tras retomar su agenda oficial esta semana, Kate Middleton ha visitado el centro escolar Stockwell Gardens de Londres, con el fin de apoyar el proyecto ‘Five big questions on the under fives’ ('Cinco grandes preguntas antes de los cinco'), que busca concienciar a los más pequeños de la importancia de una alimentación saludable. Para ello, la duquesa de Cambridge ha ayudado al personal de la escuela a dar el desayuno a los alumnos de la guardería.

Para la cita, Kate Middleton ha lucido dos prendas de Sézane: un jersey blanco de cuello redondo de encaje (en concreto, el modelo Tulio Jumper: 125 euros) y un pantalón negro ('Perfect slim': 125 euros) de la última colección denim de la firma que ha reducido la cantidad de agua y químicos para la producción de los mismos (recordemos que se gastan entre 8.000 y 10.000 litros de agua para la producción de unos vaqueros). Dos prendas muy elegantes que, además, ha llevado bajo un precioso abrigo azul.

La duquesa de Cambridge ha combinado el conjunto con unos botines de tacón negros de la firma londinense Russell&Bromley, que ya ha lucido en otras ocasiones. Además, ha optado por una melena suelta, que dejaba entrever unos pequeños pendientes dorados, y un maquillaje sencillo que aportaba aún más elegancia y naturalidad a su look.

Ya son muchas las marcas que se unen al concepto de la sostenibilidad, tan necesario para el cuidado del medio ambiente. Kate Middleton no es la única que pertenece a la realeza que ha apostado por este tipo de confecciones, hay que recordar que la mismísima reina Letizia sorprendió el pasado mes de diciembre con una falda ideal de H&M Conscious.