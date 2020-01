La nueva década nos responsabiliza más que nunca para comprar moda ética y sostenible (y aquí te contamos cómo).

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

El concepto 'moda ética' ya es conocido por casi todos y por esa razón hemos querido hacer una lista con las marcas (muchas de ellas 'made in spain') de moda sostenible que llevaremos este 2020.

Un armario respetuoso con el medio ambiente, concienciado con los derechos de las personas que producen las prendas y a un precio asequible. Esa es la meta de la moda en 2020. Si bien es cierto que la ropa sostenible es más cara que la que podemos conseguir del 'fast fashion', podemos invertir en ella y ahorrar mucho dinero en prendas que nos durarán muchos más años.

El 24 de Abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Bangladesh se derrumbó dejando 1.138 muertos y más de 2.000 heridos, considerado el cuarto desastre industrial más grande de la historia. Se fecha así el movimiento #whomademyclothes de Fashion Revolution. Un grupo de voluntarios que tienen la misión de unir a personas y organizaciones para trabajar juntos y cambiar la manera de producir y consumir la moda. Para producir la ropa del 'fast fashion' se necesitan productos químicos que acaban contaminando los ríos y toneladas de agua (tanto para producir las materias primas como para tratarlas) para finalmente constituir un 3%, a nivel global, de las emisiones de CO2, según The Carbon Trust.

''Moda ética es una moda diferente, cuidando lo que hay detrás, que las prendas tengan un valor y que las personas que están involucradas en el proceso tengan todos sus derechos bien respetados.'', dice Arantxa Cañadas, diseñadora y CEO de su marca de moda sostenible Tulle Rouge. El camino no es fácil pero el futuro es esperanzador. ''La marca 'made in spain' es muy valorada, sobre todo internacionalmente. Las fábricas tienen que crecer y emplear a más gente para dejar de ser algo local.'', nos explica Sara Baceiredo, fundadora de su marca ética de accesorios It's Lava.

Si algo nos trae esta nueva década es cambio. La posibilidad de invertir en prendas básicas y atemporales que nos durarán casi toda la vida y con un impacto medioambiental muy reducido. ¡Echa un ojo a nuestra propuesta!