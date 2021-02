Los 'joggers' son los pantalones más vistos en Instagram: las claves para iniciarte en la tendencia si todavía no te has atrevido

Nos inspiramos en looks de 'insiders' para llevar esta prenda con más estilo que nadie.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A raíz de la pandemia, nuestro día a día se ha visto modificado y nos hemos visto en la obligación de acostumbrarnos al teletrabajo y, por supuesto, de pasar más tiempo en casa que nunca. Todo ello se ha visto reflejado en las tendencias de moda que el pasado 2020 nos ha dejado y que, por lo que parece, van a seguir pisando fuerte a lo largo de todo 2021. Algo que absolutamente todas hemos hecho a lo largo de este año es adaptar nuestro armario a la estética "comfy", protagonizada por prendas cómodas y relajadas que ahora y no solo llevamos para estar por casa, sino que son capaces de formar un "lookazo" de 'street style'.

- Katie Holmes arriesga con unos 'comfy joggers' de Mango más chaqueta americana: ¡ideal!

- Laura Matamoros tiene el jogger de Pull&Bear que te va a volver loca si eres fan de 'Friends'

Por supuesto, y con el permiso de los leggings de los cuales también nos declaramos fans, una de las prendas que, sin duda, más ha calado a las chicas con más estilo del momento han sido los pantalones tipo 'jogger'. Aunque así a simple vista no encuentres el 'glamour' que puede haber en un chándal, tenemos que decirte que la tendencia del 'jogging' te ayudará a crear looks únicos llenos de personalidad (además de cómodos).

Sabemos de sobra que, aunque son los pantalones que sí o sí debemos tener en el armario, todavía hay mucha gente que no se ha atrevido con la tendencia porque no sabe cómo hacerlo. ¡Que no cunda el pánico! En la redacción hemos analizado varios looks de 'insiders' para darte las claves para lucir esta prenda con estilazo, y tenemos que decirte que es muy sencillo... La mayoría de 'it girls' lo hacen de una manera específica (principalmente apostado por looks monocolor) aunque, ojo, variando el abrigo y el calzado.

¡Toma nota!

Con cazadora acolchada y botas de esquimal

Un look para llevar los 'joggers' de una manera cómoda, calentita y con estilo es este que nos propone Chiara Ferragni. La italiana ha apostado por un look monocolor (que ya sabemos que siempre es un acierto) en el que ha conjuntado su pantalón de chandal con la sudadera a tono y, sin salirse de la gama de color, ha lucido una cazadora acolchada y unas botas UGG a juego. ¿Se te ocurre algo más cómodo? ¡A nosotras no!

Con abrigo clásico y 'sneakers'

Nacida en Amsterdam y asentada en Milán, Linda Tol se ha convertido en una de las 'it girls' más seguidas a nivel mundial, pues se atreve a lucir todas las tendencias del momento y siempre acierta, ¡y en el caso de los 'joggers' no iba a ser diferente!

La 'influencer' apuesta por un look 'mix and match' para lucir este tipo de pantalones. En concreto, mezcla prendas en clave 'sporty' (como son los 'joggers', la sudadera o las 'snakers') con otras sofisticadas como es el caso de un abrigo clásico de corte masculino con hombreras marcadas y un elegante pañuelo al cuello. ¡Nos alucina!

Por debajo de las botas y con abrigo peluche

La fórmula de llevar los pantalones por debajo de las botas (especialmente ahora que los más amplios han invadido nuestro armario) se ha convertido en una tendencia. Primero nos la descubrió Alexandra Pereira al lucir los pantalones efecto piel (que es también otra de las tendencias que está arrasando en el 'street style' esta temporada) y, después, nos lo confirmó nuestra querida Paula Echevarría al llevar sus 'joggers'.

La actriz apuesta por un conjunto de sudadera + joggers 'total black' pero decide romper el "monocolor" del look al lucirlo con abrigo de peluche a contraste, en su caso de color camel. ¿No es ideal?

Por encima de la sudadera y con plumífero XXL

Si hablamos de looks tendencia, la 'it girl' alemana Leonie Hanne siempre tiene que elevarlo al cuadrado. Por ello, su apuesta para lucir los pantalones más vistos en Instagram es por encima de la sudadera (que, en su caso, ha optado por el contraste de tonalidades al jugar con colores neutros y flúor), con plumífero XXL (que es el abrigo por excelencia de la temporada) y con unas 'ugly sneakers' a modo de calzado que dejan los calcetines a la vista.

Con gabardina clásica a contraste

Como buena 'fashion victim' que eres, sabrás que la gabardina es ese abrigo clásico que jamás puede faltar en nuestro armario y que combina con absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no llevarla también con 'joggers'?

La 'it girl' danesa Jeanette Madsen no lo duda en absoluto. En su caso, ella también ha apostado por un look monocolor gris con 'sneakers' a tono y ha decidido llevar el abrigo en el clásico color camel que tanto caracteriza a las gabardinas. ¡Nos encanta su propuesta!

Si todavía no te has hecho con unos, por aquí te dejamos una selección de algunos de los 'joggers' más bonitos de los escaparates. ¿A qué esperas para unirte a la tendencia 'jogging'?