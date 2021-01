¡A la mala lluvia, buena gabardina! Siete looks de 'insiders' para que tú también lleves tu 'trench' con estilazo

Y una selección de las más bonitas de los escaparates.

Más allá de la estética 'british', los 'trench' son una prenda clásica de cualquier armario y, pasen los años que pasen, seguirán reinando en el 'street style'. Especialmente en los días lluviosos solemos recurrir a estos diseños, ya que suelen contar con tejido impermeable y, además, son tan versátiles que podemos combinarlos con absolutamente todo (aunque no lo creas).

Las gabardinas más clásicas son aquellas de colores neutros pero, ahora que ya protagonizan las colecciones de las principales firmas de moda, también las encontramos estampadas, de colores llamativos o incluso acolchadas. Y confesamos que todas nos encantan.

Tal y como han estado anticipando las previsiones metereológicas, parece que las fuertes lluvias van a quedarse por unos días en gran parte del país. Y, por tanto, ha llegado el momento de rescatar tu gabardina del armario (o si todavía no tienes una, hacerte con la tuya). No obstante, si todavía no sabes cómo lucirla (a pesar de su versatilidad) en Woman.es hemos recopilado distintas propuestas de estilismos preciosos de 'street style' para que tú también lleves tu 'trench' con estilazo. ¡Inspírate y que la lluvia no te pare!

Con vestido largo

Directa del 'street style' londinense, esta propuesta nos ha conquistado. Como sabes, los vestidos largos siguen formando parte de los armarios invernales (especialmente aquellos de tonalidades oscuras) y, efectivamente, la gabardina también combina a la perfección con estos diseños.

Si quieres darle un toque más sofisticado, puedes llevarlo con botas de tacón; pero si prefieres "rebajar" el look, siempre puedes optar por unas botas planas. Ambas propuestas son acertadas, ¡así que tú decides!

En clave 'sporty'

El 2021 se corona como el año de la estética deportiva y es que, efectivamente, esta moda ha calado más que nunca en el 'street style'. Aquellos diseños que pensábamos que solo eran aptos para hacer deporte, ahora se han convertido en piezas clave para conseguir "lookazos", como así ocurre con las 'sneakers', los pantalones de chándal tipo 'jogger' o las sudaderas 'oversize', entre otros. Y tenemos una gran noticia que darte: el 'trench' funciona fenomenal con este tipo de estilismos.

En un look corto

Mientras llevemos el abrigo y el calzado adecuado, en los días de lluvia también podemos recurrir a esos looks cortos que tanto nos gustan. Ya sea con un minivestido, una minifalda o unos shorts (eso sí, siempre con unas buenas medias), las gabardinas quedan fenomenal.

Esta propuesta del 'street style' de Londres nos encanta y copiarla es muy, muy sencillo. Solo necesitas un jersey negro de cuello alto, una falda o shorts (lo que tú prefieras), unas medias negras y unas botas estilo Dr. Martens. ¿Y por encima? ¡La gabardina! Fácil, ¿verdad?

En un estilismo 'oversize'

Si quieres conseguir un look tendencia elevado al cuadrado, ¿por qué no te animas a llevar tu 'trench' en un estilismo 'oversize? Para ello puedes optar por unos pantalones rectos anchos, una camisa tipo masculina o un jersey XL y la gabardina. ¿Un truco estilístico? Si apuestas por un 'outfit' monocolor arrasarás.

Con un conjunto de básicos

Sabemos que la fórmula de camiseta + pantalón jamás falla. Se trata de dos prendas que todas tenemos en nuestro armario y que prácticamente llevamos de manera diaria. Una buena opción es apostar por una camiseta básica con mensaje, unos pantalones estampados, botines (planos o de tacón) y una bonita gabardina. ¡Y listo! ¡Ya tienes look de diario!

Al estilo 'working'

Tanto si vas a la oficina como si estás teletrabajando, bien sabes que los estilismos en clave 'working' son sinónimos de elegancia y, por supuesto, podemos llevarlos más allá de nuestro horario laboral. Una de nuestras combinaciones preferidas es la de lucir un 'trench' de color neutro con traje (blazer y pantalón a tono), botines de tacón (o salones) y un bolso de mano.

Apostando por el 'layering'

O lo que viene siendo la superposición de capas. Esta fórmula es utilizada desde hace varias temporadas por las chicas con más estilo y también podemos ponerla en práctica con nuestra gabardina. Especialmente para los días en los que las temperaturas sean extremadamente bajas, llevar el 'trench' por encima del abrigo nos parece una fantástica (y estilosa) opción.

¡Ojo! Si quieres que tu look sea de matrícula, nuestra recomendación es que apuestes por tonalidades neutras pero que contrasten entre sí, como es el caso del 'trench' negro y el abrigo camel, por ejemplo.

Ahora que ya sabes cómo lucir la prenda clásica por excelencia de cualquier armario, ¿a qué esperas para hacerte con la tuya? Hemos seleccionado las gabardinas más bonitas de los escaparates (y créenos si te decimos que merece la pena invertir en una de ellas). ¿Con cuál te quedas?