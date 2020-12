La cantante nos propone un look 'total black' de lo más cañero.

Cecilia Franco | Woman.es

Jennifer Lopez no deja de sorprendernos. Ella es todo un icono de estilo y, en esta ocasión, se vuelve de lo más cañera con los pantalones de cuero que combinan con las clásicas botas militares.

La cantante no solo nos tiene cautivadas a través de las redes sociales con sus villancicos, sus bailes o su impactante desnudo que nos dejó sin palabras. También nos tiene completamente enamoradas con sus looks diarios. Y es que, nos ha demostrado que es todo una mujer todoterreno con mucho ‘estilazo’. Sabe cómo adaptarse a esta nueva situación con conjuntos cómodos de teletrabajo, y a su vez, tiene claro cuáles son las prendas ‘top’ de este invierno. Y le damos la razón.

Los looks que arrasan esta temporada son las combinaciones más básicas y cañeras. No es la primera vez que Jennifer Lopez nos propone un look muy rockero, las botas militares han vuelto pisando fuerte y si las combinas con pitillos de efecto cuero, arrasarás.

J.Lo ya nos dejó claro que debes hacerte con las botas de suela track en versión taconazo, y ahora, nos trae una versión perfecta para el día a día. Un look que mezcla el clásico abrigo camel y su toque ‘chic’, con jersey de cuello mao en negro, unos pantalones efecto cuero en negro y botas militares de plataforma con cordones.

Una combinación que trata de hacer un contraste entre el look ‘total black’ con prendas básicas y el tono cálido del abrigo que, por supuesto, estiliza la figura y es muy favorecedor.

¿Estás en esos días que te pones frente al armario y no encuentras la combinación perfecta? Jennifer Lopez lo tiene claro y el ‘total black’ más cañero es todo lo que necesitas para conseguir ese look de 'street style' sin pensar mucho y ser la más ‘estilosa’.