Cinco tendencias (fáciles y asequibles) que Instagram ya ha estrenado y nosotras llevaremos todo el 2021

De los vaqueros que no pueden faltar en tu armario a los colores que marcarán tus mejores looks; nos adelantamos a las tendencias más apetecibles del próximo año para que presumas de 'estilazo' desde hoy mismo.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

¿Preparada para una clase rápida de tendencias, amiga? Si quieres terminar con matrícula de honor el 2020 y entrar en el 2021 por la puerta grande, toma apuntes, porque estas son las prendas y accesorios clave, los colores imprescindibles y los detalles que marcarán la diferencia en tus próximos estilismos.

Pero tranquila, que no todo va a ser teoría, también hemos pasado a la práctica seleccionando las mejores propuestas de nuestras firmas favoritas para sumarnos desde hoy a estas propuestas que ya triunfan entre las alumnas aventajas de Instagram... y tú no te querrás quitar el próximo año, ¡palabra de 'insider'!

1. ¡Cuellos arriba!

Bobo, bebé, Peter Pan, 'baby doll'... los cuellos especiales, en todas sus versiones, son tendencia ¡y hay para todos los gustos! Desde los más románticos que acompañan a camisas con bordados florales hasta los de inspiración disco con picos afilados que asoman sobre los jerséis al más puro estilo años 70; todas las opciones son bienvenidas.

Jersey de punto con cuello bobo con bordados florales, de Zara, 29,95 euros.

Camisa de seda con cuello con lazada de organza, de Massimo Dutti, 129 euros.

Jersey de lana con cuello babero, de Claudie Pierlot, 195 euros.

2. Vaqueros (no muy) rotos

Ya te avisamos: la tendencia noventera de los vaqueros rotos volvería antes o después y, tras varios meses colándose en los vestidores de las chicas con más estilo, en 2021 promete democratizarse de nuevo. Pero eso sí, con moderación; los diseños que más veremos en el 'street style' jugarán con pequeños descosidos o desgarros, sobre todo en la zona de las rodillas.

Pantalones vaqueros de corte 'capri' con rotos en la rodilla, de Salsa, 89,95 euros.

Jeans de estilo 'boyfriend' con rotos de aire vintage, de Lefties, 19,99 euros.

Vaqueros desgastados de talle alto y pernera ancha, de G-Star Raw, 179,95 euros.

3. Eternamente 'comfy'

Las particularidades del 2020 han alzado la moda cómoda hasta el Olimpo de las tendencias y parece que estos conjuntos han llegado para quedarse. Resultan tan cómodos que no solo ofrecen la alternativa perfecta al chándal o al pijama para estar en casa, sino que también son un 'outfit' de lo más apetecible fuera de ella. Mención especial merecen los 'total looks' de punto y los pantalones tipo 'jogger', que llevaremos con todo tipo de zapatos y no solo en contextos informales.

Conjunto cámel de Oysho. Sudadera con cremallera, 29,99 euros; pantalón 'jogger', 29,99 euros.

Conjunto lila de & Other Stories. Sudadera 'cropped', 49 euros; pantalón de chándal, 49 euros.

Conjunto gris de Monki. Sudadera 'oversize', 30 euros; pantalón 'jogger', 25 euros.

4. A todo color

El último informe de moda de Lyst avisa: como respuesta a un año sobrio, el 2021 se prevé más atrevido en cuanto a estampados y colores; y ya hemos empezado a comprobarlo en Instagram. A falta de unas semanas para que Pantone anuncie el color del año, podemos adelantar que el lila, el azul, el fucsia y el mandarina darán mucho que hablar en los próximos meses, especialmente a modo de 'total look'.

'Total look' lila, de Maje. Jersey de cashmere, 295 euros; falda midi satinada, pvp.

Traje satinado en color fucsia, de Mango. Americana con cinturón lazo, 59,99 euros; pantalón ancho, 39,99 euros.

Conjunto naranja, de American Vintage. Sudadera, 100 euros; pantalón de chándal, 115 euros.

5. Pisando fuerte

En materia de calzado, las suelas acaparan toda la atención. Ya sea en mocasines, el zapato preferido de las expertas en moda esta temporada, como en botas, deportivas o botines; las suelas anchas, con plataforma o tipo 'track' marcarán cada paso de los próximos meses.

Mocasines con suela ancha, de Geox, 109,90 euros.

Botines de agua con suela a contraste, de Toni Pons, 49,95 euros.

Botas altas con suela 'track', de Vagabond, 200 euros.