Helen Lindes tiene el vestido corto con estampado floral (y aires rockeros) que nosotras también queremos para este otoño

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Lo de Helen Lindes luciendo tendencias 'fashion' supera cualquier nivel. Este verano la modelo nos sorprendió con prendas como el bañador más bonito de la moda 'swimwear' de temporada (ya que que podía pasar por un top de fiesta) o el traje de chaqueta más favorecedor, pero si hay un diseño al que no puede resistirse y que, además, no puede llevar con MÁS estilo, esos son los vestidos.

Helen Lindes siempre tiene la mejor fórmula para llevarlos. Recién estrenado el otoño la modelo nos mostró un vestido muy favorecedor y alegre, y aunque pensábamos que no podía superarse, ha llegado y nos ha enseñado el vestido mini estampado con aires rockeros más bonito de la temporada. Y sí, a ti te va a gustar tanto como a nosotras (no lo dudamos).

La modelo asistió anoche al programa Pasapalabra, junto a otros compañeros como David Otero, Raúl Gómez o Amaya Valdemoro, y para la ocasión escogió este diseño de IKKS que nos ha conquistado hasta el nivel de quererlo en nuestro armario a la de YA.

Se trata de un vestido recto y corto, de viscosa seda, en color rojo y con estampado floral en negro 'all over'. El diseño está a la venta en la web de la firma a un precio de 195 euros pero confesamos que nos parece una muy buena inversión porque es superversátil y se puede lucir, incluso, en looks de diario. Todo depende de los complementos con los que lo lleves.

En concreto, la actriz combinó este vestido con el calzado más acertado: unas 'cowboy boots' negras de caña alta, a juego con el estampado de la prenda, de Massimo Dutti. ¡Nos encanta! ¿Y a ti?