Parece de alta costura pero no lo es. Se trata de un vestido firmado por Tove Studio una joven firma que nació hace un año en Londres y te lo adelantamos te vas a enamorar de sus diseños limpios, frescos y super elegantes.

Cuando trabajas escribiendo de moda y tendencias no se te puede (debe) escapar ni una. Tus ojos están siempre abiertos, receptivos a la espera de ese nuevo 'must', esa nueva prenda que se será objeto de deseo y que no se te debería escapar. Y por eso cuando un vestido nos aparece en varias publicaciones en nuestro feed de Instagram, Pinterest o TikTok, la alerta se dispara.

A principios de este verano, fue el vestido Serita de Cult Gaia el que se apoderó de nuestros corazones y armarios. Se lo vimos a Rosie Huntington-Whiteley y Candice Swanepoel, y de pronto estaba en todas partes.

Pero el trono le duró poco, acabamos de dar con el vestido que más favorece, porque esta disponible en varias tallas, largos y colores. Se trata del vestido Ceres Tie-Detail de Tove y ya se ha ubicado como el favorito de las It Girls. Se lo hemos visto a la diseñadora de joyas e influencer Lucy Williams, quien lo ha llevado en su versión naranja, Monikh, la joven diseñadora e icono de estilo británica, lo tiene en color amarillo y la empresaria e influencer Babba C Rivera lo ha lucido en color blanco.

Todas han caído rendidas antes el modelo de Tove. Se trata de una firma con sede en Londres que se lanzó el año pasado y que ya ha captado la atención de las expertas en moda. Creada por Camille Perry y Holly Wright, exaprendices de Topshop, la firma apuesta por una propuesta atemporal, moderna y femenina.

Sus diseños además de dar un aire fresco, son de calidad, elegantes y cuidadosamente confeccionados. Tove Studio propone colecciones de tops, pantalones, faldas, pañuelos, vestidos y lencería. Su paleta cromática abarca desde los colores neutros hasta los más vibrantes como el naranja o amarillo.

El modelo más instagrameable de la firma se llama Ceres (481 euros), se trata de un vestido de algodón confeccionado en 100% algodón y presenta un hermoso detalle fruncido en todo el corpiño y el escote bajo. Sus delicados lazos en la cintura permiten que el vestido se pueda ajustar a la figura. Se trata de un vestido perfecto para los días de verano en la playa como para una cena de verano.