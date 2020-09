Si estás buscando un vestido favorecedor y alegre para este otoño, el de Helen Lindes te va a convencer tanto como a nosotras

¡Y a todo color!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los vestidos de verano nos han salvado más de un look esta temporada, ¿o no? Aunque tengamos que decir adiós a los diseños más fresquitos, tenemos que decirte que los vestidos seguirán siendo tus mejores aliados también en otoño, especialmente para esos días en los que no sabes qué ponerte.

Helen Lindes se ha querido adelantar a esta estación del año con un vestido muy sofisticado y colorido. Y es que, ¿quién dijo que en otoño no se pueden llevar prendas alegres? Especialmente este 2020, que está siendo un año tan atípico, no está de más que apostemos por dar un toque de color a nuestros looks, ¿no?

- Si vas en busca de un vestido tipo camisón para ir en pijama todo el verano, Helen Lindes nos ha descubierto la mejor forma de llevarlos

- Helen Lindes no teme mostrar su tripa posparto a los nueve meses de tener a su hija, ¡una valiosa lección!

La modelo ha mostrado a través de su perfil de Instagram un vestido corto con estampado floral en tonos rojos, de manga larga con frunces en el lateral y con acabado en volante que no nos puede parecer más ideal, sobre todo para una ocasión especial.

Especialmente gracias al bajo acabado en volante, resulta un diseño muy favorecedor que disimula el ancho de la cadera y de las piernas, por lo que sienta bien a todo tipo de cuerpos. En concreto, se trata de un vestido de la nueva colección de la firma Cyrana que, aunque todavía no está disponible, lo estará muy pronto.

Y, aunque a la vista está que se trata de un vestido elegante y sofisticado, válido para acudir a un evento especial y perfecto para llevar con unos salones, tal y como ha hecho Helen Lindes, creemos que también es estupendo para llevarlo como prenda protagonista look de oficina, combinándolo con unas botas de tacón altas en tono beige, por ejemplo, que tan fuerte van a pisar en el 'street style' esta temporada.

Además, la modelo también le ha dado un toque extra 'luxury' al llevar como accesorio unos pendientes de oro de hojas de Thomas Sabo, que están disponibles en la web de la firma a un precio de 198 euros.

¿Te ha convencido? ¡A nosotras sí!