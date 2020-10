Erea Louro está convencida de que este otoño es el de los pañuelos en el cuello y nos enseña dos formas originales para llevarlo

Truco facilísimo para darle un toque diferente al pañuelo. Espero que os guste. Nombrad a vuestra amiga a la que le pueda ser útil 🥰 #fashiontips #fashionhacks #estilisml

Una publicación compartida de All that she wants (@erealouro) el 27 Oct, 2020 a las 12:16 PDT