Así deberías llevar el pañuelo en la cabeza según Zara

Mezclas alocadas (pero efectivas)

El 'mix and match' (mezcla y mezcla que acertarás) sigue siendo mantra 'fashion' entre las que más sabe de moda, como María Bernad. La 'influencer' española cierra un 'look' con varios 'prints' con un pañuelo en la cabeza. ¿Acaso hay algo más 'street styler'? No, ya te decimos que no.