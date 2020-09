En la web de Zara vas a encontrar el peinado con turbante que llevarán hasta las chicas con pelo rizado

No hay solución más cómoda.

María Aguirre | Woman.es

La tienda online de Zara resulta inspiradora por muchos motivos. Por supuesto en el campo de la moda, que por algo ansiamos cada novedad que lanza y cada descuento que realiza en sus prendas; pero también en el de la belleza porque gracias a los trabajados estilismos de su web podemos fichar cuál va a ser el próximo corte de pelo que vamos a pedir a nuestro peluquero o a qué peinado podemos llevar cuando necesitamos alguna idea para salir de la rutina. Precisamente de esto último hemos visto una nueva propuesta que hemos decidido hacer nuestra. Y es que gracias a una de las modelos de la firma hemos decidido darle una nueva oportunidad al turbante.

En verano este accesorio es tan recurrente como el pañuelo pero es llegar el final de la temporada y darle boleto rápido, ¿por qué?

Las funciones de retirar el cabello de la cara de una manera natural y otorgarnos así un mayor confort son las mismas, de modo que nos ha parecido genial prolongar su vida incluso en otoño.

Melena suelta y rostro completamente despejado como si fuera la hora de desmaquillarse. Eso sí, suelto el resto del pelo de modo que lo único que quede tirante es la parte superior. Porque quien dice turbante dice también una sencilla banda elástica similar.

La diadema ya no se lleva en la versión rígida que tanto juego nos dio el pasado invierno, ahora se vuelve moldeable, flexible, adaptable y mucho más cómoda -no pasa nada por reconocer que somos muchas las que terminamos con dolor de cabeza y hasta detrás de las orejas después de unas horas con alguna de ellas puestas- pero su función sigue siendo la misma se lleve cubriendo o no la raíz.

Es momento, por tanto, de darle una oportunidad a esa cinta negra ancha que tanto llevaste de niña -y a la que seguro alguna vez recurriste en el gimnasio- para sacarla sin miedo de su contexto clásico y animarnos a lucirla hasta en las ocasiones más formales porque el resultado será siempre el mismo tanto ya se utilice como mero acompañamiento o exprimiendo su destino práctico.

Se lleve más o menos cerca de la frente, lo que hay que cuidar es que no se pierda cierto volumen en los laterales y la parte de detrás para que el cabello no se quede chafado y sin gracia. Por eso es una opción genial incluso cuando tienes el pelo rizado porque en este caso está absolutamente garantizado que no se pierda el cuerpo con los bucles.

De hecho esta apuesta ni es nueva ni es exclusiva del grupo Inditex. También es extensible a las calles como podemos ver en María Pedraza, reina indiscutible de los rizos, quien sabe que este accesorio es un gran aliado para superar un 'bad hair day' con éxito.