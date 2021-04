Cristina Pedroche y su minivestido con alas inspirado en 'Mi pequeño Pony' para el estreno de 'Love Island'

Primer lookazo en clave sexi de Cristina Pedroche para la primera entrega del programa de televisión.

Cristina Pedroche está de estreno y lo ha celebrado como acostumbra, con lookazo por todo lo alto. La presentadora vallecana se pone al frente del nuevo programa de Neox, 'Love Island', un reality que se desarrollará en un espectacular villa blanca situada en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria) que será habitada por cinco solteros y cinco solteras.

A falta de ver el primer programa, parece claro que es el sucesor del exitoso 'La isla de las tentaciones'.

Y para recordar a todos sus seguidores de que el día del estreno del show ha llegado, Pedroche ha recuperado un minivestido blanco espectacular firmado por María Escoté que es de lo más especial.

Tiene pinta de que la madrileña lo ha escogido porque las alas blancas que le dan forma a la pieza recuerdan en algún modo a Cupido, pero el vestido pertenece a la colección de otoño invierno 2016 que la diseñadora presentó en Cibeles en febrero de dicho año bajo el nombre 'The call of the cutie', un homenaje de principio a fin a 'My little Pony'.

Es de hace un lustro el vestido blanco, pero parece hecho a medida para Cristina Pedroche porque no puede ser más "Pedroche" el diseño asimétrico que deja al aire buena parte del abdomen, ombligo incluido.

Presumiendo de piel bronceada, Pedroche lo ha combinado con unos zapatos metalizados de tacón con la punta y el talón en fucsia y unos pendientes XL en color negro, a juego con las líneas de la silueta de las alas del vestido.

Una coleta digna de 'Mi pequeño Pony' precisamente es la guinda al primer estilismo de la presentadora para esta nueva aventura en la que ha embarcado. Al igual que pasa con Lara Álvarez y 'Supervivientes', ya tienes una razón de peso para darle una oportunidad al show: los outfits con los que sorprenda su presentadora.