La firma de Inditex lanza Love, una sección destinada a celebrar el amor, y nosotras nos hemos enamorado de todo, pero sobre todo de este conjunto.

Si algo nos enseñó el 2020, es que hay que aprovechar el tiempo, que las celebraciones también pueden ser pequeñas y que no pienses mucho cuando has encontrado una prenda que te vuelve loca, porque nunca se sabe. Por eso cuando hemos visto la nueva colección que Zara ha lanzado en honor del día de San Valentín no hemos dudado un segundo en meter en nuestro carrito de la compra todo. Desde el conjunto de lencería hasta el verdadero rey de la línea: un conjunto de bralette y pantalón que nos ha quitado el sentido.

Esta línea en rojo pasión y en su mayoría satinada es una oda al color de San Valentín. Por eso la mayoría de las prendas tienen ese toque de seducción que tanto gustan en esta fecha, pero es que además y debido a la crisis sanitaria, Zara ha intentando hacer un llamamiento a quedarse en casa, por eso esta colección está compuesta por prendas cómodas, pero sugerentes.

De entre todas las prendas que componen 'Love', y hay desde gabardinas hasta lencería, este conjunto formado por un un bralette ‘cropped’ con lazada en la cintura y un pantalón con aberturas ha sido nuestro favorito.

Vamos a desgranarlo pieza a pieza, primero comenzamos con el bralette con escote en pico, tirantes finos y ajustables y cierre con lazo, cuesta 19,95 euros y es es super sexy, pero a la vez muy elegante si lo combinas con una americana, negra. O bien puedes mezclarlo con tus vaqueros favoritos y una cazadora para un estilismo más desenfadado.

La firma propone mezclarlo con un pantalón, también satinado, de tiro medio con pernera recta, que es sumamente sofisticado y que se ve espectacular con el top. Esta pieza cuesta 49,95 euros.

Pero tenemos malas noticias, en este momento solamente las puedes meter en tu wish list, porque no hay disponibilidad en ninguna talla, pero cruzamos los dedos para que pronto vuelva a stock.