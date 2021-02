María García de Jaime tiene el chaleco de punto en ochos de Zara más sofisticado y que mejor queda con blusas de cuello bobo

Y tenemos la intuición de que va a agotarse antes de lo esperado.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Los chalecos de punto son pura tendencia y no faltan en el armario de las chicas con más estilo de Instagram. Solo hace falta echar un vistazo a esta red social para darnos cuenta de que esta prenda se ha convertido en el nuevo 'must have' del 'street style' y, por ello, han adquirido un gran protagonismo en las colecciones de las principales firmas de moda.

Son varias las razones del éxito de los chalecos de punto y es que, además de ser una prenda capaz de crear un look de lo más especial, aporta un toque extra de elegancia a cualquier estilismo. ¿El truco? ¡Muy sencillo! Simplemente debes lucirlo con jerséis de cuello alto o incluso con camisas (ya sean desde las clásicas masculinas hasta otras más románticas). Y gracias a su versatilidad, puedes llevar este tipo de diseños con pantalones rectos o 'flare', leggings ajustados, pitillos clásicos...

Respecto al calzado, algunas de las combinaciones más vistas es con las 'combat boots' (que tanto están arrasando en el 'street style'), aunque también los vemos con botines de tacón o botas de agua, entre otros. ¡Solo debes dar rienda suelta a tu imaginación!

Si hay alguien que nos haya demostrado el superpoder de un buen chaleco, ella es María García de Jaime (quien ya nos ha mostrado más de un look protagonizado por esta prenda). La joven 'influencer', con tan solo 24 años de edad, es capaz de detectar las prendas más sofisticadas del momento y combinarlas de una manera única para conseguir un look, ante todo, elegante, inspirador y favorecedor.

A través de su último post de Instagram, María García de Jaime nos ha mostrado el chaleco más bonito y original del momento y, confesamos, nos hemos enamorado.

Se trata de un chaleco 'cropped' de punto en ochos, de color verde menta, con cuello solapa y un original cierre frontal de tres botones joya que logra que el diseño sea todavía más elegante.

En concreto, la 'influencer' lo ha llevado con una blusa de rayas con cuello bobo acabado en minivolante y no puede gustarnos más esta combinación. Este tipo de camisas adquirieron gran protagonismo en el 'street style' 2020 y este 2021 van a seguir arrasando con la superposición de camisa + chaleco (o jersey básico).

El diseño que luce María pertenece a la nueva colección de Zara y, de momento, está disponible en todas las tallas a un precio de 25,95 euros. Pero, ojo, tenemos la intuición de que va a agotarse antes de lo esperado, así que si lo quieres, aprovecha y hazte con el tuyo. ¡Triunfarás!