Nuria Roca y el traje de chaqueta rojo de Zara que es todo un éxito en ventas

Es uno de los preferidos de la presentadora y no duda en lucirlo siempre que puede.

Mira que nos volvimos locas buscando de dónde era el traje rojo con el que Nuria Roca celebró el día de su comunidad a comienzos de octubre, pero no hubo forma de saberlo con exactitud y ella tampoco lo confesó en su momento. Por eso decidimos buscar alternativas en el mercado y la verdad es que la jornada de compras en busca de un traje rojo fue todo un éxito porque pudimos escoger entre varias opciones, ¿te acuerdas?

Pues bien, ahora la valenciana por fin ha dicho de dónde es el suyo, y era normal que no lo encontráramos porque resulta que es de Zara... de la temporada pasada.

Eso sí, que no esté disponible en las tiendas actualmente no quiere decir que no pueda ser más actual. ¡Hace muy bien en ponérselo todo lo que pueda!

La gran novedad de este último look con el respecto al del 9 de octubre es que nos lo ha dejado ver al completo al compartir una foto de cuerpo entero, cosa que agradecemos porque el detalle de los bajos es importante. Seguramente porque es tobillero, Nuria Roca ha escogido lucirlo con unas zapatillas de lo más originales con doble cierre de velcro y estampado de cuadros, una elección muy suya, que siempre deja su sello particular en todos sus arriesgados estilismos.

Las deportivas son el único elemento disonante del outfit en esta ocasión porque el resto de complementos y prendas, desde el bolso a la camisa pasando por el cinturón, son todos lisos y en color negro, un tono infalible que con el rojo destaca especialmente.

Si no te atreves a meter ese punto de osadía en el calzado, puedes ponerte tu traje con unos botines o unos zapatos negros y tendrías un look de lo más elegante y poderoso copiando el resto de elementos que lleva la popular presentadora de televisión.