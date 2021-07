Cinco trucos de estilista para modificar tu ropa y que se vea mejor

Hemos recopilado los trucos y claves para que aprendas a llevar tu ropa con mucho estilo y sin necesidad de gastar.

A. Morales

El fast fashion ha provocado que tengamos un armario lleno. Todo tipo de vaqueros desde los pitillos hasta los flare, ¿blusas? Para tirar al techo. Los vestidos ya no los podemos ordenar por estampado o color, son tantos que están sobre puestos uno sobre otro. Por no hablar de las faldas, los jerseys, americanas y así la lista puede volver infinita. Sin embargo, y por absurdo que parezca siempre tenemos un vaquero favorito (el que usamos el 90% de tiempo), o una blusa comodín esa que usamos siempre que no "tenemos nada que ponernos", o nuestro jersey estrella que nos cubre del frío y no nos lo quitamos en todo el invierno.

Sea como sea, y por más repleto que este nuestro armario todas tenemos a nuestros consentidos, y se nos es prácticamente imposible deshacernos de estas piezas por muy viejas que estén.

Entonces ocurre otro pequeño problema, sí amamos ese jersey pero de tanto usarlo ha perdido su forma, o quizá bajamos de peso y ahora nos queda grande, o simplemente ya nos aburrimos de vernos siempre con el mismo look. Entonces, ¿qué hacemos? Gracias a Instagram hemos descubierto el perfile de @kristinakacheeva, una chica estadounidense que tiene la cuenta de Instagram con más trucos que hemos visto últimamente.

Sus hacks, o sea trucos en castellano, son tan populares en la red que incluso Asos ha compartido más de uno. La cuenta que tiene más de 111 mil seguidores y 695 publicaciones, está dedicada casi al completo a compartir distintos trucos para modificar y prendas y conseguir que las piezas parezcan otras.

Como es verano y no hacemos más que pensar en la playa o nuestros días en la piscina, vamos a comenzar este artículo de trucos con uno de bikinis.

1 bikini 14 formas de llevarlo

Tienes el típico bikini de triángulo, pues ahora podrás tener 14 distintos. El truco está en la forma que lo atas. Mira el vídeo abajo.

De camiseta básica a crop top

En menos de 10 segundos conseguirás convertir esa camiseta básica en el crop top de la temporada.

¿Camiseta demasiado larga?

El truco es más sencillo de lo que piensas.

Así se conviertes un jersey normal en uno de influencer

El truco está en los botones.

Y tu falda tampoco se libra

Si esa falta que tanto te gusta te queda grande, este es el truco que estabas esperando.