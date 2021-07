La estilsita e influencer Era Louro ha compartido el truco para evitar que el nudo del bikini te lastime el cuello y la espalda. ¡Es súper fácil!

A todas nos ha ocurrido en más de una ocasión que tenemos prendas o accesorios en el armario que no sabemos muy bien cómo utilizar. O que nos incomodan y no se nos ocurre como hacerlas más cómodas. Y por eso (y muchas razones más) confiamos y seguimos fielmente a Erea Louro, estilista e influencer, y experta en enseñar esos pequeños tips que seguro que no sabías y que te harán la vida más fácil.

Hace dos veranos nos explicó qué tipo de bañador o bikini nos favorecía más según nuestro tipo de cuerpo. También compartió el truco para que los vaqueros nos sienten de maravilla.

Y ahora, en su perfil de Instagram @erealouro, hemos descubierto qué hacer cuando el nudo del bikini nos lastima el cuello y la espalda. "#FashionTip: si el nudo del bikini os molesta en el cuello, este es un buen truco! Aprieta mucho menos y se puede ir ajustando".

Seguro que tú también tienes un bikini que te encanta pero que cada vez que lo atas te tira del cuello y te genera incomodidad en la espalda. Por eso, a Erea Louro se le ha ocurrido una nueva manera de atarlo que no solo evita el tirón del cuello, sino que es super fácil de acomodarlo.

Primero coloca el bikini es una superficie plana, luego hazle un nudo a cada tirante pero no lo aprietes muy fuerte. Intenta que los nudos queden a la misma altura. El siguiente paso es introducir los tirantes en los nudos opuestos y ¡Tachán! Nos encanta el resultado.

Otros #fashiontips de Erea Louro

A este super tip, se le suma otros ideales. Erea ha compartido con sus más de 144.000 seguidores tres opciones para llevar el pareo. La primera es para crear una especie de americana. Para ello, coloca el pareo sobre sus hombros y lo estira hasta la altura de sus codos. Luego ajusta a la altura de su cintura un cinturón y listo, ya tiene una americana fresquita.

Otra opción es llevarlo como chal. También lo coloca sobre los hombros y le hace un nudo a la altura de su cintura. Y la siguiente opción queda como una blusa de escote profundo. A modo de bufanda la coloca en su cuello, luego trae los extremos hacia enfrente hasta cubrir por completo su pecho. Luego añade un cinturón a la cintura y ¡voilà!