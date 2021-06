Descubre los trucos y claves que debes seguir de la mano de estilistas para ayudarte a encontrar tu estilo y logres en tu día a día lucir estilismos 'top' de lo más favorecedores.

Cecilia Franco

Con el paso de los años nuestro armario se convierte en todo una odisea. No se qué ponerme, esto no me queda bien, esto no es para mí… Son algunas de las frases que en más de una ocasión seguro que has dicho en una época de crisis. Pues bien, para que esto no suceda y tus días de tiendas no se conviertan en una pesadilla debes tener claro que todo depende en la forma en la que tú enfoques tu estilo y, sobre todo, saber adaptar tu estilo a lo que más te favorezca. Porque la edad es solo un número, y a la hora de vestir puedes dar con pequeños 'truquitos' que te ayuden a verte mejor, tengas la edad que tengas. ¡Lo importante es verse 'estilosa'! ¿Tienes 40 años? Estas son algunas claves que ayudarán a potenciar tus looks.

Hemos de reconocer que cuanto más estudiamos el mundo de la moda y más jugamos con las combinaciones, nos damos cuenta que todo está en los pequeños detalles. Esto lo hemos aprendido, en parte, de nuestras celebrities favoritas y su forma de elevar una prenda con sencillos trucos.

Nos apuntamos el truco de Sara Carbonero para parecer más alta, hemos encontrado en tiendas como Zara verdaderas joyas que nos sientan bien a todas, y por si fuera poco, desde el 'street style' hemos aprendido trucos para hacer hasta el lazo de la gabardina y quede espectacular.

Desde que Eva Longoria confirmó que los pantalones blancos anchos hacen parecer más alta, seguro que has estado imaginando qué otras claves debes conocer para que te veas mucho más favorecida, pues bien, uno de los puntos más importante es "que tengas la edad que tengas, te diviertas con la moda, que pruebes, que juegues...", explica Sonia Hernández estilista de moda de diferentes celebrities y vestuario para publicidad, cine y teatro.

Porque vestir bien no es un don innato, simplemente es experiencia y encontrar tu propio estilo más favorecedor a base de un error/acierto constante. ¿Para ello? Pongámonos en manos de expertos y descubre exactamente lo que mejor se adapta a ti según la edad.

Un truco que nunca falla y vemos en el look de Eva Longoria es, según Sonia Hernández, "combinar prendas de absoluta tendencia con otras atemporales para no caer en el aburrimiento".

Otra opción es jugar con los complementos, es decir, apostar por un traje o un vestido básico como Paula Echevarría "combinado con alguna prenda o accesorio en un tono neón", explica Sonia Hernández.

Sin embargo, si lo que no quieres es renunciar a la comodidad, Sonia nos propone "combinar el look con unas sneackers para no perder el estilo, un vestido con unas Converse es perfecto". Y lo cierto es que después de ver el 'lookazo' de Amelia Bono nos parece una opción maravillosa y versátil.

Amiga 'fashionista', que la edad no sea una excusa o un problema para encontrar exactamente tu estilo más personal con un alto porcentaje de 'estilazo'. Te verás estupenda y muy favorecida con estas claves de estilista.