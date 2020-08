Para marcar cintura, hay que hacer como Ana de Armas, que ha fichad la falda midi que queda mejor con zapatillas blancas que con sandalias de tacón

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Junto con los vestidos midi, las faldas midi son la prenda más versátil del verano (y de eso sabemos mucho las redactoras de Woman.es, que somos auténticas fans de ambas). No solo porque nos encante ir a la moda y porque firmas como Stella McCartney las hayan subido a la pasarela, también porque son SUPERPONIBLES. Y, claro, de eso sabe mucho Ana de Armas, que además ha encontrado la falda midi que mejor queda con zapatillas blancas y con sandalias de tacón.

- Camiseta con nudo + falda 'animal print', el look de Ana de Armas para presentar al nuevo miembro de la familia

- Ana de Armas se pasa de los pitillo a los pantalones vaqueros rectos para combinarlos con unas sandalias de piscina

No hay día que la actriz de origen cubano no nos dé una ideaza con sus looks. Le hemos fichado el jersey de rayas que mejor queda con vaqueros de estilo Capri, como los que enamoraron a los iconos de estilo Audrey Hepburn o Brigitte Bardot, también el look de cuajado de básicos con camiseta blanca de manga larga y pantalones vaqueros slouchy y ahora nos ha descubierto el combo perfecto para verano y que podremos seguir usando cuando volvamos a la oficina y en otoño.

Ana de Armas ha combinado una falda midi estampada y con vuelo, la opción más cómoda porque no se ciñe pero sí marca cintura, con una camiseta blanca y unas zapatillas en el mismo tono. Eso sí, también nos hubiera encantado verla con unas sandalias de tacón, como las que te dejamos más abajo y de las que nos hemos enamorado esta temporada.