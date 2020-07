Cuando pensábamos que los pantalones vaqueros rectos de Ana de Armas iban a ser LA TENDENCIA del verano, va la actriz y recupera unos pitillo para combinarlos de una manera peculiar

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Desde noviembre, la marca lleva a cabo el programa ‘ Blue Belief’ , materializado en una colección de ‘jeans’ confeccionados no solo con telas y adornos sostenibles (algodón orgánico o reciclado, cremalleras, botones e hilos no contaminantes...), sino también con tecnología punta, minimizando al máximo el uso de agua durante el proceso de lavado. Además, por cada pieza vendida, se dona un euro a Charity: Water, una organización sin ánimo de lucro que proporciona agua potable a algunas de las comunidades más pobres del mundo.

C&A

Una de las opciones más ‘low cost’ proviene de C&A, que elaboran sus prendas denim con algodón de certificado orgánico y cuentan con el sello ‘Cradle to Cradle Gold’, el cual garantiza la sostenibilidad no solo del tejido vaquero, sino de la pieza al completo (teniendo en cuenta los botones, hilos, adornos…). Además, la marca ha reducido en un 65% el gasto de agua durante la elaboración, ha comenzado a usar materiales reciclados y ha puesto en marcha el programa 'We Take It Back' para que los compradores puedan formar parte de una nueva economía circular.