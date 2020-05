Ana de Armas se pasa de los pitillo a los pantalones vaqueros rectos para combinarlos con unas sandalias de piscina

Las sandalias pala 'tipo piscina' con detalles joya que lleva Ana de Armas serán tu nuevo 'must' del verano.

Ana de Armas es LA chica del momento. Tras conquistar la meca del cine, le llegó el amor al lado de Ben Affleck y ahora esta de estreno, 'La red avispa', cinta en la que comparte cámara con Penélope Cruz, Edgar Ramírez y Gael García Bernal ya está disponible en Netflix y todo el mundo habla de ella.

Además, desde que empezara la crisis por coronavirus la actriz de origen cubano no ha dejado de regalarnos looks. Gracias a sus románticos paseos con Ben o los paseos a su perro, Ana nos ha demostrado que se arriesga con todo, que igual un día lleva un vestido con estampado, que una falda midi, o unos culottes. Pero si hay una prenda que ya nos ha quedado claro que es su favorita por encima del resto, son los vaqueros, en cualquiera de sus estilos.

La hemos visto caminar por Los Ángeles con zapatillas Converse negras, vaqueros pitillos y top lenceros, o con pantalones 'culotte' que disimulan la tripita y ahora se ha dejado ver con unos pantalones vaqueros rectos, claros de tiro medio, que visualmente alargan las piernas y se ven super cómodos.

Y lo que más nos ha gustado ha sido las sandalias de pala 'tipo piscina' con las que ha combinado su look comfy. Se trata de un modelo nada convencional pero que seguro será un 'must have' ahora que comienza el calor. No solo son sencillas sino que tienen mucho estilo gracias a ese color rosa y sus detalles joya. Para finalizar su atuendo, escogió una camiseta rosa palo que combina con las sandalias, un collar largo, el pelo suelto, y sin una gota de maquillaje. Ah y por su puesto, esta vez no olvidó ponerse la mascarilla.

Después de tantos días analizando sus looks, hemos llegado a la conclusión de que su truco de estilo para destacar en todos sus estilismos es apostar por lo simple y por los vaqueros. Así mezcla cualquier jeans con prendas básicas como camisetas de tirantes, o con otras más de tendencia como tops lenceros, con estampado tie-dye, o crop tops. Ana de Armas se ve bien, porque ella se siente bien, cómoda y segura.