Si tienes uno de esos días en los que no sabes qué ponerte, mira este look de Ana de Armas y triunfa con solo tres básicos

Un look fácil con el que nunca fallarás.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si estás hecha toda una 'denim lover' y los vaqueros son siempre tus mejores aliados para tus looks de 'street style', tenemos que decirte que ya tienes algo en común con Ana de Armas.

La actriz, prácticamente de forma diaria, nos suele regalar estilismos que nos ayudan a inspirarnos para nuestro día a día. Y, por supuesto, hemos detectado que en sus 'ouftits' hay una prenda que nunca falta: efectivamente, los vaqueros.

Da igual que sean largos, cortos, bermudas... Pero lo que sí tenemos claro es que, sin duda, es el tejido favorito de la actriz y, además, no solo siempre sabe cómo combinarlo de manera favorecedora, sino que tiene el superpoder de crear looks de diez con prendas que son fondo de armario.

Después de verla con pitillo, camiseta básica negra y cárdigan, Ana de Armas insiste en traernos estilismos perfectos para esos días en los que no sabemos qué ponernos.

En esta ocasión, hemos vuelto a ver a la actriz paseando a su bichón maltés por las calles de California con un look en el que, de nuevo, los pantalones vaqueros vuelven a ser los protagonistas. Ana de Armas lleva unos slouchy en tejido vaquero oscuro con lazada en la cintura, detalle con el que consigue afinar esta parte del cuerpo. Y es que, este tipo de pantalones son una de esas tendencias que han arrasado tantísimo que se han convertido en un 'must' en cualquier armario, ¿o no?

Los ha combinado con una camiseta blanca ajustada blanca de manga media-larga y con botonadura en la parte delantera. Para darle un toque más 'trendy', Ana ha optado por desabrochar los dos primeros botones de la prendar para simular el escote.

A modo de calzado, llega el tercer básico del 'outfit': unas 'sneakers' bicolor (blancas y azules en el lateral) que combinan a la perfección con el look. La actriz, además, siempre sabe jugar con los accesorios y ha adornado su cuello con un colgante muy original dorado de medio corazón y una gargantilla blanca.

En definitiva, hablamos de un look que todas nos podemos permitir: camiseta blanca, slouchy vaqueros y 'sneakers'. ¡Perfectas y sin comernos el coco!