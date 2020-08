Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Zara el vestido camisero imprescindible de cualquier maleta de verano (tengas 20 o 60 años)

¿Cuánto crees que tardará en cogérselo prestado su hija Alba?

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

No importa la edad que tengas, todas deberíamos tener (al menos) un vestido camisero en nuestro armario; no solo son cómodos y muy fáciles de combinar, sino que además pueden ser la prenda salvavidas de tu maleta de verano. ¿La prueba? El último look de Vicky Martín Berrocal con un diseño de Zara al que no le falta detalle.

Las vacaciones de la diseñadora en Portugal nos están regalando un auténtico despliegue de moda: bikinis y bañadores para sus chapuzones en la piscina, trajes de chaqueta y pantalón para las noches especiales, caftanes fluidos que elevan cualquier look diario... su Instagram se ha convertido en toda una fuente de inspiración para superar los meses de calor con mucho estilo. Y los vestidos de estilo camisero, sin duda, tienen mucho que aportar al respecto.

Si hace unos días nos sorprendía con un diseño de Zara en color tostado que combina de 10 con sandalias planas, botines y zapatillas, hoy Vicky nos ha convencido recurriendo de nuevo a un vestido camisero de la firma líder de Inditex; en este caso en un tono azulón de plena tendencia que, además, potencia al máximo el bronceado.

El diseño en cuestión es de la nueva colección, tiene un cinturón con hebilla ancha a juego y cuenta con una hilera de botones frontales que permiten jugar con las posibilidades del escote y la abertura. Pero quizás el detalle que marca la diferencia se encuentre en el remate de las mangas, donde se aprecia un botón joya que aporta elegancia y sofisticación a la pieza de manera discreta.

¿Su precio? 39,95 euros y, por suerte, todavía está disponible en todas las tallas (desde la XS hasta la XXL, porque su patrón se adapta a cualquier silueta).

La modelo de la web lo lleva con sandalias de tiras, pero Vicky Martín Berrocal lo ha combinado con unas cuñas de color negro firmadas por Dolce&Gabbana y el resultado es ideal para una cena de verano. Sin embargo, también quedará de lujo con unas palas planas o, como probablemente elegiría su hija, la 'influencer' Alba Díaz Martín, con zapatillas, por lo que podrás adaptarlo a tu estilo de forma sencilla.