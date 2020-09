Teresa Andrés Gonzalvo nos confirma que solo necesitas esta camisa tipo masculina 'oversize' de H&M para conseguir un "lookazo"

Y puedes llevarla como vestido.

Las prendas 'oversize' ya son un imprescindible del 'street style'. Aunque los diseños ajustados como los tops, los 'slim dress' o las faldas jamás faltarán en un armario femenino, sin embargo tenemos que admitir que la moda masculina cada vez es más común entre las 'fashionistas'.

Una de las prendas más buscadas para crear estilismos femeninos son las camisas de hombre. Y es que, además de ser un básico, da mucho más juego del que pensamos a la hora de crear looks, pues son cómodas, elegantes, versátiles y sientan fenomenal a todo tipo de cuerpos.

Teresa Andrés Gonzalvo es una experta en moda y conoce todos y cada uno de los trucos de estilo para arrasar con sus looks, desde los accesorios que tiene que añadir incluso a los bañadores hasta cómo se deben llevar los estampados más 'trendy' de la temporada. Por ello, la 'influencer' nos ha confirmado que una camisa de chico, conjuntada con los accesorios correctos, a veces, es todo lo que necesitamos para conseguir un "lookazo".

Teresa ha compartido en su perfil de Instagram un nuevo look con el que, evidentemente, ha cautivado a todos sus 'followers' (y a nosotras incluidas, por supuesto). Y no es para menos... En la imagen vemos a la 'influencer' luciendo un 'oufit' protagonizado por una camisa XXL en tono beige claro jaspeado, de manga larga y con grandes bolsillos en la parte del pecho. Y es que, sinceramente, creemos que no puede ser más ideal.

Como era de esperar, este diseño ha sido el más consultado del estilismo, pues es la prenda protagonista. En uno de los comentarios del post su compañera Alba Vilalta le preguntaba de dónde es la camisa y Teresa ha confesado que se la ha cogido a su chico y que es de H&M.

Nos parece un diseño perfecto para llevar a modo de mini vestido, tal y como hace la propia Teresa Andrés, o incluso por encima de unos shorts o de unos pitillo. Y la puedes encontrar en la web de la firma a 29,99 euros.

Además, la 'influencer' ha añadido al estilismo los complementos más acertados para elevar el look al máximo nivel: una riñonera burdeos con cadena dorada, gracias a la que ha logrado afinar la cintura, de Tod's; y unas botas planas de caña alta y suela de plataforma en el mismo tono de Uterqüe.

En definitiva, un look de lo más inspirador para llevar prendas masculinas con estilazo. ¡Inspírate!