Rosalía reinventa el look colegial en la Semana de la Moda de Nueva York

Subida a unos altísimos mocasines con plataforma, la artista ha acudido al desfile de Thom Browne con un conjunto de chaqueta y falda a cuadros que se aleja de los convencionalismos.

Julia García

Rosalía ya esta en Nueva York, donde el próximo lunes asistirá a la glamurosa gala del MET, en la que tendrán en esta edición especial protagonismo los jóvenes porque Anna Wintour ha escogido como anfitriones a la cantante Billie Eilish, el actor Timothée Chalamet, la poetisa Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka.

Todos son menores de 25 años, edad que ya pasó Rosalía, que tiene 27, pero la catalana pertenece a esta nueva generación de éxito que abarca todas las disciplinas artísticas, incluida la moda.

Rosalía es otro de sus iconos y prueba de ello es que antes de acudir al MET se ha dejado ver en la Semana de la Moda de la ciudad de los rascacielos con motivo del desfile de Thom Browne, evento en el que ha redefinido el look colegial de toda la vida de la mano del creador norteamericano, uno de los estandartes de la sastrería estadounidense -famosos son sus trajes de hombre con bermudas-.

Con una falda midi estampada con cuadros escoceses y una chaqueta a juego, también con el mismo print tartán, cuyo corte recuerda a la harrington, esa chaqueta de aire masculino que es una de las banderas de la moda británica, la cantante española no tenía fácil hacer suyo el look, más comedido y con prendas distintas a las que suele lucir ya que no es habitual verle en falda, por ejemplo.

Sin embargo, igual que hacíamos todas las que estábamos obligadas a acudir a clase con uniforme, Rosalía se ha buscado la vida para dejar su sello en el outfit firmado por Thom Browne. Lo ha hecho a través del calzado, al apostar por unos zapatos blancos de tacón alto y grueso donde no faltan las plataformas, sin duda alguna una de las señas de identidad de su estilo personal, y de sus inconfundibles uñas largas de gel.

Para completar el dos piezas a juego de chaqueta y falda del diseñador norteamericano, Rosalía ha lucido una sencilla camiseta blanca de tirantes, a juego con los citados zapatos, y un recogido natural y sencillo, todo lo contrario del peinado con el que se ha dejado ver después en la noche neoyorkina, donde ha aparecido -hasta se ha animado a ejercer de pinchadiscos, según ha mostrado ella misma en Instagram- con su larguísima melena suelta, un vestido sin mangas ceñido y brillante y unas botas altas negras. Con plataforma estas últimas, cómo no.