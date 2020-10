¡Ojo! Las minifaldas con medias negras tupidas quedan mejor con zapatos masculinos que con botines, palabra de Irina Shayk

Son el calzado de la temporada, botas aparte.

María Aguirre | Woman.es

¡Atención, lookazo! Podríamos instaurar una alerta así para cuando alguna celebritie nos regala uno de esos outfits de ponerse en pie y aplaudir. No un estilismo del que se pueda sacar alguna idea original, rompedora o simplemente estilosa, que afortunadamente abundan, sino un look redondo, de los pies a la cabeza, como el que se acaba de marcar Irina Shayk por las calles de Nueva York.

Ya te avisamos de que no es una combinación apta para todos los gustos, pero tampoco lo es la decisión de Bella Hadid de llevar mocasines con calcetines blancos y jeans y precisamente por ello nos pareció en su día uno de los mejores outfits urbanos de los últimos tiempos.

En este caso, la top rusa nos ha demostrado que el calzado de moda, zapatos negros de suela de goma gruesa, similares a aquellos tan toscos que llevábamos con el uniforme al colegio, en clave street style funcionan de maravilla.

¿Cómo? Arriesgando precisamente al jugar con la estética colegial, acompañándolos por unas medias tupidas y una minifalda de cuadros. Vale que la suya es mucho más bonita que aquella manta que te cortabas por encima de la rodilla con la mirada torcida de mamá, no en vano es un diseño de Burberry con su clásico estampado negro, blanco y rojo sobre fondo beis, pero no puedes negar que no te recuerda a aquellos días de invierno carpeta y mochila en mano.

Es más, hasta la sudadera con capucha con la que la modelo ha rematado el outfit lo hace, porque ¿quién, de las lectoras que hayan llevado uniforme alguna vez en su vida, no ha intentado darle un toque informal al mismo cambiando el jersey de punto por una sudadera de este estilo, con o sin capucha? Otra cosa bien distinta es si no te costaba una advertencia o nota en la agenda hacerlo, pero eso es otro cantar, y bien que merecía la pena arriesgarse a ello por defender el estilo propio, ¿verdad?

Irina Shayk también era de esas. Y a nosotras nos han entrado unas ganas locas de seguir sus pasos y recuperar ese espíritu de 'Crueless' (Fuera de Onda) con esta combinación de zapato masculino, minifalda y sudadera que es infinitamente más original que con botines.