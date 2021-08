Gala MET 2021: cuándo es, cuál será la temática y quiénes serán los invitados

Tras un año de ausencia de la alfombra roja más importante del mundo de la moda (con permiso de los Oscar) regresa por todo lo alto esta cita de estrellas en el Museo Metropolitan de Nueva York.

Julia García

No pudo celebrarse en 2020 por la pandemia de modo que en 2021 toca resarcirse. Esta gala del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, más conocida como la Gala MET, tiene ya todo a punto para una nueva edición de este evento que está considerado uno de los más importantes del mundo de la moda y que en este caso será una doble fiesta ya que la idea es que sirva también como parte de la del 2022 y contará como novedad con algunas de las tiktokers más conocidas entre las asistentes.

Será el próximo 13 de septiembre y la temática principal será la moda de Estados Unidos tal y como se anunciaba en un comunicado en el que aparecían recogidas las siguientes palabras del comisario de la muestra Andrew Bolton: "Hemos querido, de una manera muy consciente, el convertir este evento en una celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia", contaba.

'In America: A Lexicon of Fashion' es el título de la exposición que hace un repaso por algunas de las creaciones más destacadas de la historia de la moda norteamericana en la que no faltan las banderas, el tejido vaquero y los diseños de moda deportiva que han cambiado el rumbo de la industria en los últimos años. A esta muestra la sucederá In America: 'An Anthology of Fashion', la segunda parte que podrá verse el año que viene en el marco de la gala prevista para el 2 de mayor de 2022.

Los 15 'looks' más recordados de la historia de la Gala MET Ver 15 fotos

La alfombra roja más esperada

Todo el mundo quiere desfilar por la alfombra roja que se despliega por sus icónicas escaleras y más este año en el que hay tanta expectación. A falta de que se confirme la lista de invitados definitiva lo que sí sabemos es que Anna Wintour es quien está de nuevo detrás de la organización y que ha escogido como anfitriones de excepción a jóvenes que no superan los 25 años: la cantante Billie Eilish, al actor Timothée Chalamet, a la poetisa Amanda Gorman y a la tenista Naomi Osaka.

También parece seguro que Emily Ratajkowski, Camila Cabello y Lupita Nyong'o no faltarán a esta cita como tampoco lo hará Jennifer Lopez quien se espera aparezca del brazo de Ben Affleck ahora que han confirmado su reconciliación años después de haber estado prometidos.

La independencia de Estados Unidos es lo que se ha marcado como pauta para el dress code por lo que estamos seguras volveremos a sorprendernos con las elecciones del selecto grupo de asistentes.