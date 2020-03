El cardigan que te alegrará cualquier look es este de Nuria Roca

Otra celebritie que se ha aburrido de estar siempre en ropa de estar por casa.

Las celebrities y las personas corrientes, sus seguidoras en las redes en muchos casos, tienen muchas más cosas en común de lo que podría parecer a priori. Lo estamos viendo más que nunca durante este largo confinamiento. Basta con ver cómo lo está viviendo Chiara Ferragni en Milán, o las ganas locas de estrenar nuevos looks y dejar, aunque sea por un día, la ropa de estar por casa, de Paula Echevarría o Nuria Roca. De las bermudas de Zara que parecen una minifalda de la asturiana ya te hablamos recientemente. De lo que no te hemos hablado, y por eso estamos en ello, es de de la chaqueta de punto de la presentadora, tejido al que hay pocas mujeres famosas que saquen tanto partido como ella.

No es la primera vez ni mucho menos que posa con un cárdigan que combine elegancia, originalidad y protagonismo. Para Nuria Roca esta prenda no es un mero acompañamiento, sino que es capaz de centrar en ella todo el peso de los look. Lo vimos cuando apareció en El Hormiguero con un diseño estampado espectacular de Essential Antwerp y también en su último outfit de cuarentena, en el que lleva una chaqueta del abuelo anaranjada, de corte recto, decorada con rayas horizontales oscuras, más anchas en las mangas que en el cuerpo de la prenda en cuestión.

Unos pantalones rectos y anchos, de tiro alto, en color azul marino y estampados también, son la pareja de baile perfecta del cárdigan escogido por la valenciana para salir un poco de la rutina en la que todos llevamos viviendo ya más de dos semanas por culpa del COVID-19.

El impecable look, cómodo a la par que elegante, lo ha rematado con unas abarcas y un moño alto 'messy', el peinado del confinamiento por antonomasia, aunque ya venía imponiéndose entre las celebrities antes del encierro obligatorio, como hemos visto en sucesivas ocasiones a Jennifer Lopez, Eva González o Katie Holmes entre otras.