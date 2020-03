JLo se ha sumado al boom de los noventa con este peinado. Y es tan fácil de hacer que lo vas a copiar en 3,2,1...

No hay día que Jennifer Lopez no sea tendencia por algún motivo. Ya sea su vestuario, su espectacular cuerpo, su manicura, su maquillaje, o sus peinados. No podemos dejar de aplaudir cada publicación de la cantante de 50 años, y es que nos sirve de inspiración constantemente. Y para muestra un botón. La cantante publicó en su cuenta de Instagram su última gran idea: un peinado con dos moños que nos recuerda un poco al look que llevaba Mel B, la cantante de las Spice Girls, en 1996. Aunque, obviamente, con sus diferencias.

La también actriz una vez más, nos demuestra que tiene la capacidad de aparentar menos años siempre, y desde que que le hizo esos reflejos gruesos a su melena ha añadido mucha más luz a sus rasgos. Y ahora nos enseña un look que además de restar edad, es tan fácil de hacer que no podrás evitar llevarlo.

Como en cuestión de peinados no hay quien gane a JLo, vamos a desgranar el suyo. Lo primero que debes hacer es hacerte ondas en el cabello. Las ondas deben ser grandes y sueltas. Una vez tengas tu melena wavy, debes dividir la raya por el medio. Luego deja unos tres o cuatro dedos y coge un mechón, lo suficientemente grande para poder hacer dos moños. El resto es sencillo. Recoge una de las secciones hacia la parte alta de la coronilla, más o menos encima de la oreja y enróllala sobre si misma. Sujeta la coleta con gomas y repite el proceso con el otro lado del pelo. Procura que las coletas queden bien apretadas, pero un poco despeinadas.

Completa tu look con un maquillaje que acentúe tu rostro con los labios y ojos en tonos tierra, recuerda aplicar una buena máscara de pestañas para abrir aún más tu mirada. Por la noche, atrévete con una mirada ahumada y un toque de color rojo mate. Eso sí, este peinado noventero no es apto para tímidas.