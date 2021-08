María Fernández-Rubíes tiene el vestido de cuadros vichy que arrasa en Instagram

Se trata de un modelo de la firma 'made in Spain' Sophie and Lucie y para suerte nuestra está de rebajas.

Woman.es

Si pensabas que la fiebre por los cuadros vichy había desaparecido, lamentamos informarte de que estabas muy equivocada. Este estampado elegante y campestre que empezó a cobrar fuerza en primavera sigue siendo uno de los favoritos de las que sabes de moda para los looks del día a día y la opción siempre acertada para triunfar.

Aunque por norma general el estampado vichy nos invita a un fin de semana de picnic, o en una casa campestre, también es un estampado ideal para el verano, por su estilo romántico, simple y fresco. Y una de las últimas en confirmar esta tendencia ha sido María Fernández Rubíes. La instagramer ha llevado un hermoso vestido vichy de cuadros lilas y nos hemos quedado locas.

No es la primera vez que María luce este romántico vestido. De hecho ella misma ha confesado que cree "que es el vestido por el que más me habéis preguntado en los últimos meses", y es que desde que lo estrenó quedamos maravilladas. En la cuenta de Instagram de la influeners ha quedado claro que el vichy es su estampado favorito. Basta con darle un poco de 'scroll' a su perfil para encontrarnos con blusas, pantalones y vestidos con este estampado.

Pero volviendo a lo que nos ocupa. Este vestido lila le pertenece a la firma española Sophie and Lucie, y no solo eso sino que además se encuentra rebajado en todas las tallas. En otras palabras, esta es la última oportunidad para hacerse con él antes de que cuelgue el cartel de 'sold out'. Su precio actual es de 149,95 euros (antes era de 189,95 euros).

Este vestido midi, el favorito de María y sus más fieles fan, lo tiene todo, por eso no nos sorprende para nada que sea uno de los más buscados. Su modelo femenino con escote pico, tirantes y el bajo con semi volante, es perfecto para esta temporada, por su comodidad y elegancia. Además, la firma española se fijó en cada detalle y apostó por unos hermosos botones color café de resina.

María ha combinado el tono lila pastel del vestido con unas sandalias planas, y un sencillo collar de eslabones.

Aunque la firma creada por dos hermanas españolas a finales del verano de 2018 tiene como máxima darnos looks de invitada perfecta, poco a poco han ido añadiendo a su catálogo prendas más casuales y urbanas para que podamos llevarlas en el día a día.