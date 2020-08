Este es el traje de chaqueta estilo pijama de Sophie and Lucie que amarán todas las invitadas a una boda en invierno porque alarga las piernas hasta el infinito

Este traje se convierte en el preferido de la temporada con el tejido de jacquard icónico de la firma teñido de color granate.

Woman.es

Si estás ya buscando looks para las inminentes bodas de otoño (si el coronavirus nos lo permite), únete al club. Nosotras nos hemos maravillado tantísimo con este traje estilo pijama de Sophie and Lucie. Y es que en realidad sentimos que no solo nos sirve perfectamente para convertirnos en una invitada perfecta, sino que también lo podemos llevar al trabajo si lo combinamos con una camisa blanca, o a una reunión de tarde si lo conjuntamos con un top negro, vamos que se trata de una inversión que merece la pena.

- Paula Argüelles es la perfecta invitada de invierno con un traje de chaqueta rojo de Sophie and Lucie que TODAS llevan en Instagram

- El vestido todoterreno EXISTE

El traje está creado para llamar inevitablemente la atención. No se trata del típico traje negro que tenemos en el armario desde hace años. Este en color granate no sólo dice 'mírame', sino que tiene un efecto estilizador que nos deja sin palabras.

Para empezar el pantalón con campada en jacquard resulta una prenda super versátil, que bien puede llevarse con la chaqueta a juego, o con una camisa blanca de botones y anudada o con un crop top negro.

Y es que Sophie and Lucie nunca decepciona. La firma creada por dos hermanas españolas a finales del verano de 2018 tiene como máxima darnos looks de invitada perfecta de invierno. Y es que con cada una de sus propuestas encontramos una solución elegante, diferente y atrevida.

Aunque tienen varias opciones desde vestidos hasta monos, últimamente estamos obsesionadas con un traje de chaqueta de estilo pijamero en color rojo que ya en el pasado conquistó a las isntagrammers con más estilo de España.

Este traje formado por un chaqueta fluida con una hebilla dorada como detalle y con escote en 'V' y un pantalón acampanado (129 euros), está elaborado en su totalidad en jacquard. El conjunto se vende por 298 euros. No es un precio low cost, pero sin duda merece la pena invertir un poco más en un traje que te puedes poner también por separado, más allá de las fiestas.