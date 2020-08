Katie Holmes ha vuelto a dejar claro cuál es su tridente ganador del verano

La actriz ha vuelto a inspirarnos a golpe de básicos.

¿Quién dijo que los vaqueros no podían llevarse en verano? No solo es que no se puedan, es que ofrecen muchas más posibilidades de las que creemos en esta época. Eso sí, nada de ajustados pitillo si no quieres que el calor se convierta en tu enemigo, es mejor optar siempre por modelos holgados que, además, esta temporada son absoluta tendencia.

Y si no sabes bien como lucirlos atenta al absoluto máster en la materia que nos ha dado Katie Holmes en las últimas semanas. Y lo que es mejor, todo con el mismo par de jeans como protagonistas. La actriz ya se ha hecho con los que serán los pantalones más buscados del otoño y se ha decidido proponernos varias fórmulas distintas de sacarlos partido.

Así se los hemos visto con camisetas de manga corta o camisas de cuadros, con la máxima clara de apostar siempre por los básicos como secreto de su éxito. En esta línea precisamente acaba de regalarnos otro estilismo que tiene un tridente ganador: vaqueros, camiseta de tirantes y zapatillas blancas. Nada más, y nada menos.

Nunca un look fue tan fácil de imitar ni tan atractivo su resultado. Una vez escogidos los jeans favoritos -en su caso como decíamos son de talle alto, rectos y anchos en un tono azul lavado- lo único de lo que hay que preocuparse es de que las zapatillas ofrezcan el confort que merecen y que el top se ajuste bien a la silueta. El de Katie es en un suave tono nude, de escote redondo y tirantes medio, perfecto para llevar metido por dentro del pantalón ya sea con o sin ayuda del cinturón.

Un trío de clásicos que encontramos en cualquier armario que nos pueden salvar el verano e incluso parte del otoño si añadimos a la ecuación una chaqueta de entretiempo que acompañe al conjunto con estilo.