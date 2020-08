Nunca una camisa a cuadros fue tan guay hasta que la llevó Katie Holmes de esta manera

Minipunto para la nueva reina del street style.

María Aguirre | Woman.es

La posición de la camisa de cuadros nunca ha estado del todo clara. Siempre ha estado ahí, con sus reminiscencias grunge, su aire ligeramente tosco y con esa cercanía al tartán que es parte de su sello; pero, precisamente por todo eso, no ha terminado de encontrar un espacio demasiado amplio en el que moverse.

Cierto es que hace unos años fue declinada en múltiples colores y versiones sin importar el estilo en el que fuera enmarcado aunque, ni con esas, logró convertirse en básico. Puede que entonces termináramos por aburrirnos de llevarla tanto y necesitara un breve respiro. Se lo dimos y parece que le ha sentado bien porque se ha revitalizado.

No es que haya vuelto renovada ni nada parecido, simplemente hemos empezado a verla con otros ojos. Sobre todo después de comprobar que encaja así de bien en looks effort less como los de Katie Holmes que tanto nos gustan.

Hace tiempo que la actriz pasó a ser referencia en el street style -suyo fue el estilismo de cardigan y sujetador a la vista que marcó un antes y un después en las tendencias del pasado otoño-, de ahí que siempre sea interesante conocer su punto de vista en determinadas prendas para tomar buena nota.

En el caso de la camisa de cuadros, la intérprete ha apostado por una en tonos azul marino y verde que ha lucido de la manera tradicional, abrochada, metida por dentro y con las mangas remangadas hasta la zona del codo. Puede que esto no te diga demasiado a priori pero, sí los otros elementos con los que la ha integrado en el outfit . Vaqueros anchos de cintura alta y ugly sandals, una fórmula con la que parece sentirse muy cómoda a tenor por las ocasiones en las que la ha lucido en los últimos días.

De este modo ha dado con un mix desenfado que, pese a su sencillez, no nos habíamos planteado hasta ahora y cuyo resultado ha hecho que queramos desempolvar de nuevo esa camisa de cuadros que lleva años abandonada al fondo del armario.