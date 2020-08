Y para cualquier momento del día.

Katie Holmes ha vuelto a darnos una lección de estilo por las calles de Nueva York con uno de sus 'looks' más casual y 'efortless' (esos en los que parece que te has puesto lo primero que has pillado en el armario, pero cuyo resultado funciona increíblemente bien).

La actriz, que se ha convertido este verano en una de nuestras referencias de moda en cuanto a pantalones largos se refiere (nos ha proporcionado alternativas superfresquitas para las que odian los shorts y se ha atrevido con modelos de anchuras más que arriesgadas) nos ha recordado de nuevo que, a pesar de que seguimos amando los pitillos (sí, lo confesamos) unos vaqueros de pata ancha pueden ser nuestro mejor aliado para ir cómodas y de tendencia en nuestro día a día.

La intérprete estadounidense ha sido fotografiada cuando regresaba de hacer unas compras, cargada con bolsas y con un estilismo compuesto de básicos que vas a querer copiar y al que los pantalones de pernera ancha, siempre con cintura alta para estilizar la figura y que se conviertan en aptos para todas, le dan el toque distintivo y demuestran que la combinación de vaqueros más camiseta no es, para nada, aburrida.

Con mascarilla quirúrgica, tal y como mandan las normas de seguridad del Covid-19, Katie Holmes se ha paseado con estos vaqueros de color azul lavado a los que ha recurrido ya en más de una ocasión y sandalias planas negras de tipo Birkenstock que garantizan confort máximo. El largo de los vaqueros, que llegan a cubrir el mule, permiten que el jean también pueda ser tu pantalón estrella del armario aunque seas bajita.

Para completar su outfit para los recados, Katie ha optado por una camiseta informal de manga corta blanca -lo más buscado de las rebajas de 2020- con una foto en blanco y negra impresa.

Nada más ha necesitado la actriz (que ha lucido un moño alto y 'messy') para regalarnos uno de sus looks más versátiles y que demuestran que los básicos pueden ser nuestra mejor opción en el día a día. Y sin perder ni un ápice de estilo. ¡Lo compramos!