Si Emma Roberts dice que nada de vaqueros porque lo más top son los pantalones anchos de talle alto y estampado de flores combinados con manoletinas, tenemos que hacerle caso

Las bailarinas vuelven para quedarse y lo hacen acompañando una prenda para nada esperada.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

Entre muchos y variados motivos, hay uno por el que Emma Roberts es una de nuestras musas de estilo favoritas y ese es su capacidad para lucir los básicos más simples de todos de una manera magistral. La razón por la que lanzamos ahora esta afirmación se debe a su última aparición en Los Angeles con un look muy favorecedor en el que unos pantalones de pernera muy ancha y tiro alto se establecen como la prenda estrella de un estilismo en el que además recupera uno de los calzados más clásicos caracterizado por su etiqueta 'lady'. Y es que su más reciente apuesta incluye también una camiseta con esos estampados de los personajes de las películas y series de nuestra infancia acorde a las tendencias que imperan. No le falta detalle, ¿verdad?

Tras demostrar que es toda una experta y fanática de las camisas de corte romántico, los pantalones anchos se han convertido ahora en su nuevo objetivo, dispuesta a encumbrarlos como una pieza clave en nuestros días más aun teniendo en cuenta la comodidad que ofrecen sus patrones.

Así, optando por unos con estampado floral, en tonos azules y cinturón incluido, defiende el poder de estos combinándolos con un calzado para nada esperado. Si nosotras bien hubiésemos elegido aquellos con cierto tacón para dar con un efecto más potenciado de piernas infinitas, Emma Roberts deja atrás ese deseo y se decanta por la versatilidad de las bailarinas.

Precisamente un calzado que cada vez más está ganando protagonismo no solo en los looks de las que más saben de moda sino también en las propuestas de las firmas sin excepción.

En un color neutro como lo es el camel, podría ser este el look definitivo con el que las bailarinas comienzan de nuevo una trayectoria destinada al éxito y a las que la actriz no dudará en recurrir continuamente para llevar con sus prendas más básicas en esos looks tan sencillos y pulidos que tanto nos encantan.