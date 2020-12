Botas de montaña blancas, la obsesión del invierno según Estela Grande

O las amas, o las odias.

Si hace unos días te avisamos que la última obsesión de las influencers más vanguardistas de Instagram son los dos piezas de sudadera y jogger o en punto en color blanco, resulta que una de ellas, Estela Grande, ha ido un paso más allá en su amor invernal por el blanco. ¿Cómo? Apostando por las botas de montaña blancas como su calzado favorito de la temporada.

Las botas en cuanto a diseño no se diferencian de las clásicas de cordones que ya hace tiempo el street style, sobre todo desde que el hip hop invadió nuestras vidas en los 90 y en los dosmil, pero sí es muy llamativo el color, porque no se habían llevado en blanco hasta la fecha.

Desde que este estilo de botas se han convertido de nuevo en tendencia, no solo le hemos visto lucirlas a la mencionada Estela Grande, sino también a otros rostros conocidos como Paula Echevarría y Laura Escanes. La actriz y la influencer las han llevado recientemente.

La verdad es que son el típico artículo de moda que no puede dejar indiferente a nadie. O las amas y no te las quitas de encima en toda la temporada de frío o no puedes ni verlas. Si eres de las primeras, el perfil de Instagram de Estela Grande debería ser tu favorito estos días porque está compartiendo una idea tras otra para llevarlas.

Las últimas, con unos jeans con el bajo doblado para que queden tobilleros y luzcan más las botas blancas de cordones, y con unos shorts y un jersey de punto, un outfit casi primaveral que es un muy buen consejo de estilo adelantado para que si estás dudando en comprarte unas como las suyas veas que el recorrido de este calzado no se acaba cuando llegue el buen tiempo.

Y si no lo tienes claro con el color blanco, no pasa nada porque no será por falta de opciones en otros colores para hacerte con las botas de montaña, el calzado de moda.