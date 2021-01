Queremos el abrigo largo acolchado de Mango que Katie Holmes ha llevado con los mocasines con suela de goma tendencia de 2021

Un look sinónimo de tendencia al que no le falta detalle. Mira, mira.

Un momento amigas, tenemos que hablar del último look de Katie Holmes. No solo porque es ideal para superar con 'estilazo' cualquier día de este frío invierno, sino porque además tiene sello español; concretamente de Mango, y todo gracias a un abrigo largo acolchado que es pura tendencia 2021 y que vas a incluir en tu cesta 'online' en 3, 2...

La actriz ha sido vista este fin de semana en Nueva York, paseando su amor junto al chef Emilio Vitolo con un estilismo de lo más apetecible, que querrás copiarle de la cabeza a los pies. ¿El gran protagonista? Este anorak 'oversize' de color negro de la marca catalana que sigue una de las grandes tendencias en abrigos de la temporada. Y es que, después de que firmas como Balenciaga, Jason Wu o Alexander McQueen los subieran a las pasarelas, los diseños acolchados se han colado en los vestidores más admirados del mundo y muchas de nuestras tiendas asequibles favoritas los han incluido en sus colecciones de invierno.

Este es el caso de este abrigo de Mango, con cuello chimenea y hombros ligeramente caídos, que además está confeccionado con un tejido técnico resistente al agua. ¿Se puede pedir más? Pues sí, que siga disponible en la tienda 'online'; y... ¡¡deseo concedido!! Sorprendentemente, la pieza, que cuesta 79,99 euros, todavía puede conseguirse 'online' en todas las tallas (desde la XS hasta la XL).

Por supuesto, esta no es la primera vez que Katie Holmes cae rendida a los encantos de las prendas de Mango, una de las marcas españolas favoritas de las 'celebrities' internaciones (tanto es así que en los últimos días hemos visto a Gigi Hadid, Naomi Watts o Irina Shayk, por citar solo a unas pocas, con diseños de la firma).

Hace algunas semanas, la propia actriz deslumbró con un jersey de estilo polo de la misma enseña y en su armario también hay espacio para unos pantalones 'joggers' con los que se sumó a la tendencia 'comfy' presumiendo de moda española.

Pero, volviendo al look que nos ocupa en este artículo, no podemos dejar de hacer mención a los zapatos que ha elegido la intérprete: unos mocasines con suela ancha de goma que, como no podía ser de otra forma, Katie ha lucido junto a unos vaqueros rectos (sus preferidos) y unos calcetines gruesos, un accesorio que este invierno está reclamando su espacio en el 'street style'. ¿El resultado? Impecable.