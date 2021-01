Katie Holmes, que siempre lleva los jeans tendencia, dice que este año 2021 triunfan los pantalones vaqueros anchos

Ni pitillo ni campana; si quieres un armario a la última en cuestiones 'denim', echa un vistazo al último look de la actriz.

Woman.es

Ya te avisamos hace varias semanas: en 2021 los vaqueros de moda serán cero ajustados o no serán. Y ahora, apenas unos días después de comenzar el año, Katie Holmes -reina del 'street style' internacional y prescriptora de tendencias, además de actriz de éxito- lo ha ratificado mediante un estilismo de invierno tan fácil, versátil y apetecible que irá directo a esa lista de looks todoterreno que te salvan el día cuando no sabes qué ponerte.

La intérprete ha sido vista en las calles de Nueva York junto a su chico, el chef Emilio Vitolo, luciendo un conjunto infalible compuesto por varias prendas básicas que no pueden faltar en tu armario (ni esta temporada ni nunca, porque son un clásico cuya combinación siempre funciona). ¿Su apuesta? Una blazer negra sobre un jersey fino de cuello alto a tono y los mencionados pantalones vaqueros anchos.

Y no, no se trata de un diseño recto, ni campana, ni 'bootcut' (aunque todos estos cortes también merecen un hueco en tu colección y la propia Katie los lleva habitualmente), sino que en esta ocasión ha preferido optar por un modelo 'oversize' de talle alto, que cae desde la cintura hasta tapar los tobillos para estilizar la silueta garantizando la máxima comodidad. Y es que todo parece indicar que en 2021 la dictadura de los pitillos hiperajustados llegará a su fin de una vez por todas. ¡Bravo!

Para rematar este 'outfit', la que estuvo casada con Tom Cruise durante más de seis años ha añadido una gorra con visera (el moñito bajo y desenfadado en el que ha recogido su melena castaña merecería un tema aparte) y los botines con tacón moderado que piden a grito este tipo de pantalones denim. Una bolsa de tela y la pertinente mascarilla redondean este look de diario que pone de manifiesto, una vez más, por qué Katie Holmes es una experta en vaqueros y siempre merece la pena observar con detenimiento sus estilismos.

¿Te animas con los jeans de moda para empezar el año a la última? Echa un vistazo a nuestro repaso de tendencias para entrar en materia y poner tu armario a punto hoy mismo.