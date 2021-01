Las chicas que visten con camisas masculinas van a combinarlas con el abrigo recto con hombreras de Katie Holmes

Y con jeans rectos y mocasines... ¡"Lookazo"!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Katie Holmes lo tiene claro. En invierno la única prenda que necesitamos para diferenciar cualquier look es un buen abrigo. Y aunque la actriz los tiene en todas las formas, colores y estampados posibles, ella bien sabe que no hay nada como contar con uno versátil, en color neutro y, sobre todo, que nos proteja del frío.

Tras mostrarnos el abrigo camel "salvavidas" de la temporada (entre tantos otros), Katie Holmes nos enseña un abrigo recto con hombreras que, además de quedar genial con camisas masculinas, lo consideramos un 'must have' en cualquier armario.

Efectivamente, hablamos del abrigo clásico negro que jamás pasará de moda. Y es que este diseño tan versátil podemos lucirlo tanto en looks formales como en otros más urbanos. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la forma de lucirlo que tiene Katie Holmes nos ha enamorado.

La actriz ha sido fotografiada paseando por las calles de Nueva York con un look de lo más inspirador (como todos los que ella luce) y con el que desvela la manera más acertada de lucir este tipo diseño. Y, una vez más, no le ha hecho falta recurrir a prendas diferenciadoras, porque solo ella sabe sacar el máximo partido a los básicos.

Katie Holmes ha lucido una camisa masculina que, aunque no se puede apreciar del todo bien, se puede intuir que es blanca con rayas verticales. Por encima, ha lucido un abrigo negro clásico con hombreras, cuello de solapa y cierre de doble botonadura delantero. Y, volviendo a declarar su amor por los 'jeans' (que son un imprescindible en su armario), ha llevado unos vaqueros rectos tobilleros y mocasines negros con una hebilla dorada (que ya la ha lucido en otras ocasiones), Además, para llevar los pies bien abrigados, la estadounidense ha apostado por llevarlos con calcetines también de color negro para no romper la "sintonía" del look.

Por último, un detalle que no podemos pasar por alto es la "falsa bufanda" con la que Katie Holmes ha abrigado su cuello, pues realmente se trata de un jersey anudado. Y, ojito, porque nos encanta el resultado.