¿Estás pensando en renovar tus zapatillas? Encuentra en Zara los diseños más 'fashion' de la temporada

Ediciones limitadas, de plataforma, de colores... Una selección variada para todos los estilos.

Cecilia Franco | Woman.es

Nuestros armarios han ido cambiando a lo largo de esta última temporada. Es indiscutible que la ropa 'comfy' ha llegado a nuestras vidas para quedarse, hasta tal punto que tiendas como Zara han apostado por olvidar los diseños más sofisticados y adoptar los 'leggings', prendas de punto y zapatillas como básicos imprescindibles de nueva temporada.

-Nuria Roca cae rendida ante las zapatillas de colores de Lidl.

-Atenta a las zapatillas que lleva Laura Matamoros porque serán tendencia.

El mundo 'sport' se entremezcla con la ropa más 'formal'. Y no es de extrañar porque el mundo 'comfy' ha alcanzado el lado más personal y básico de nuestro día a día. Parecía un sueño, pero hasta Zara comenzó a darnos la posibilidad de personalizar las zapatillas y eso nos ha hecho muy (pero que muy) felices.

Desde que comenzamos a ver looks como los de Katie Holmes o Lily Collins con zapatillas blancas no nos hemos podido resistir. Y aunque las Converse sean las reinas del mundo 'sneakers' y hayan sido un poco destronadas por las famosas Nike Blazer, lo cierto es que las zapatillas en todas sus versiones es el calzado que no puede faltar en nuestro armario.

Las zapatillas de Zara más deseadas por las editoras de moda Ver 10 fotos

Como era de esperar Amancio no ha tardado en darse cuenta de esto y ahora, en Zara podrás encontrar una selección de zapatillas para todos los estilos y gustos. ¿Lo que más nos gusta? Su versatilidad. Se trata de un tipo de calzado que además de cómodo, combina con todo y los diseños básicos de Zara en blanco o 'nude', entre otros, no quedan ni mucho menos atrás.

Deportivas con plataforma, de tejidos combinados o 'soft', en varios colores, e incluso ediciones limitadas de cara a la temporada primavera-verano 2021 que son 'lo más'. ¿Aún no has encontrado las tuyas? No te preocupes porque en Woman hemos seleccionado las deportivas más 'fashion' de Zara para que las combines como quieras. ¡Estamos seguras que te encantarán!