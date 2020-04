Acampanados, con tiro alto y rotos incluidos.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

En lo que se refiere a pantalones vaqueros rotos, Pull and Bear se ha convertido en toda una experta dando vida continuamente a modelos que sientan como un guante a cualquier cuerpo que decida enfundarse en ellos.

Primero fueron aquellos acampanados en un tejano oscuro y dos pequeños bolsillos delanteros como gran detalle los que triunfaron la temporada pasada. Comprobado dicho éxito y convertido en un auténtico 'best seller', sus patrones le sirvieron al centro creativo de la marca como la mejor guía para dar vida a unos aptos para el verano, teñidos de blanco y con un bajo recto que, como era de esperar, se convirtió en los jeans 'it' del momento en las redes sociales. Y ahora, digerido muy bien ambos triunfos, Pull and Bear vuelve a centrarse en la comodidad para crear un modelo que ya ha empezado a ganar adeptas.

- Los pantalones vaqueros más favorecedores que llevarás en verano

- Los pantalones vaqueros acampanados y en blanco que Zara ha lanzado como la nueva versión de aquellos 'culotte' concebidos como su 'best seller'

Así, el nuevo pantalón vaquero que triunfará, permitidnos decir que durante varias temporadas, es acampanado y como novedad cuenta con rotos. Precisamente unas aberturas a la altura de los muslos a las que se le unen unos estratégicos cortes en el bajo y a los que le deberemos mucho.

Si una cintura alta conseguía ya aumentar el efecto óptico de unas largas piernas además de dar con un vientre plano, esa aparente infinidad en nuestras extremidades se potencia más si cabe gracias a tales cortes inferiores.

La primera en descubrirnos el que podría ser el pantalón definitivo que adoraremos de por vida ha sido la 'influencer' Melissa Villareal. Y ha sido también ella misma la encargada de corroborar lo cómodos que son y lo bien que sientan.

En un azul lavado y confeccionados 100% en algodón pasando a ser parte de la colección Join Life con la que todas las firmas del grupo Inditex cuentan, los pantalones con las que muchas nos haremos cuestan 29,99 euros y están disponibles en seis tallas distintas con un 'stock' pleno.