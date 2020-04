Aitana tiene los pantalones vaqueros de tiro alto que hacen tipazo: marcan cintura y realzan los glúteos

Y confirma que los pantalones pitillo siguen vivitos y coleando.

Ya te lo habíamos advertido: pese a que los vaqueros 'mom fit', 'ballon fit', 'boyfriend' o los acampanados arrasan y son la tendencia favorita para este verano, los pitillo y jeans de tipo skinny se resisten a desaparecer por completo de nuestros armarios... ¡porque son de los que mejor sientan! Y, también, los más sexys. Así lo ha demostrado este jueves la cantante Aitana, que ha subido una imagen a su Instagram donde luce 'culazo' gracias a un pantalón vaquero ceñido de talle alto que tiene dos particularidades: por una parte marca y estiliza la cintura y por otra, hace unos glúteos de infarto.

El pantalón es tobillero y de color 'bleached denim', es decir, la versión más clara de ese tejido y un color al que apenas habíamos prestado atención hasta hace doce meses, cuando estalló en plena primavera (sí, es una buena opción para dar la bienvenida al calor).

Los jeans en cuestión son de Stradivarius, la marca a la que la extriunfita ha prestado su imagen en distintas ocasiones y que ayer emitió un showcase de la cantante.

La barcelonesa ha combinado sus jeans con una fórmula perfecta para el 'street style' y para dar luz a este look que no deja de ser 'comfy': un jersey tipo cárdigan en color hueso que lleva a modo de blusa (una de las prendas con las que volveremos a las calles sí o sí) y deportivas blancas.

AItana no es la única que ha caído seducida por los pantalones que marcan la silueta de nuevo. Paula Echevarría nos demostraba justo antes de la cuarentena que los pantalones pitillo no solo no habían muerto, sino que siguen clave en sus looks favoritos. La actriz también había elegido, como Aitana, un modelo de Stradivarius, aunque en su caso en un color azul oscuro. En los dos casos (esto es básico para estilizar la figura) eran de cintura alta.

